Il 26 e 27 giugno eventi aperti alla cittadinanza con il console Dalia Kreiviene, il coro Canticum Novum e la comunità lituana

Scalea si prepara a vivere due giornate dedicate all’incontro tra culture, tradizioni e comunità. Il 26 e 27 giugno la città ospiterà le Giornate della Cultura Lituana, iniziativa promossa dalla comunità lituana con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, della Pro Loco e dell’associazione TirrenPol.

Il programma unirà momenti istituzionali, religiosi e culturali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il territorio e la comunità lituana. All’iniziativa prenderà parte anche il console della Lituania in Italia Dalia Kreiviene.

Le Giornate della Cultura Lituana a Scalea

L’apertura è prevista venerdì 26 giugno, alle ore 17, nel Palazzo di Città, con la Cerimonia della Bandiera dell’Amicizia e i saluti delle autorità. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali e della Repubblica di Lituania in Italia.

Sarà il primo momento ufficiale di una manifestazione pensata per creare un ponte tra Scalea e la cultura del Paese baltico, attraverso simboli, parole e occasioni di incontro aperte alla cittadinanza.

La Santa Messa con il coro Canticum Novum

Il programma proseguirà sabato 27 giugno, alle ore 10, nella chiesa di San Nicola di Platea, dove sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Audrius Arštikaitis, rettore del Pontificio Collegio Lituano di San Casimiro di Roma.

La celebrazione sarà accompagnata dal coro misto “Canticum Novum” di Pasvalys, diretto dal maestro Rimvydas Mitkus. La presenza del coro porterà a Scalea una parte significativa della tradizione musicale lituana, inserendo il momento religioso dentro un percorso più ampio di conoscenza e condivisione culturale.

Lo Scaffale della Letteratura Lituana

Alle ore 12, nella Biblioteca comunale “Gregorio Caloprese”, sarà inaugurato lo Scaffale della Letteratura Lituana, uno spazio dedicato ad autori e opere della tradizione letteraria del Paese baltico.

Nel corso dell’iniziativa è prevista anche la lettura poetica “Parole al cuore”, curata dalla lituanista Genovaitė Urmonaitė. La biblioteca diventerà così uno dei luoghi simbolici dell’incontro tra Scalea e la Lituania, offrendo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di avvicinarsi alla storia letteraria e culturale lituana.

Il concerto a Palazzo dei Principi Spinelli

Le manifestazioni si concluderanno sabato 27 giugno, alle ore 18, nello storico Palazzo dei Principi Spinelli, con il concerto del coro “Canticum Novum”.

Il repertorio proporrà musica corale e canti popolari della tradizione lituana, portando nel cuore del centro storico un momento artistico capace di unire memoria, identità e partecipazione. Il concerto rappresenterà la chiusura ideale di due giornate costruite attorno al valore dell’accoglienza e del dialogo tra popoli.

Ferrara: «Un valore aggiunto per Scalea»

A sottolineare il significato dell’iniziativa è il consigliere delegato al Turismo del Comune di Scalea, Fabio Ferrara.

«Accogliamo con piacere questa iniziativa che rafforza il legame tra Scalea e la comunità lituana», ha dichiarato Ferrara. «Due giornate dedicate all’accoglienza, alla musica e all’incontro tra popoli che rappresentano un valore aggiunto per la città e per il nostro territorio».