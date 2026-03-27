Un ponte vero tra la Calabria e i ‘nord’, nella consapevolezza condivisa che fare rete non sia solo un modo di dire, ma una filosofia operativa, capace di far crescere le attività di scambio, promozione e valorizzazione del territorio. E’ stato anche questo il senso della conferenza stampa di presentazione di Discover Italy Foundation in una gremita sala del Pirellone di Milano.

Calabria e Lombardia hanno ancora una volta compreso il valore di un legame straordinario, il loro, che affonda le radici nella storia della emigrazione, quella operosa, che ha rafforzato nei decenni il tessuto sociale, economico, professionale e morale di una terra nobile, dove i calabresi delle ultime generazioni rappresentano una consistente fetta di popolazione.

Ed è proprio all’insegna di un legame, non di sola testimonianza evidentemente , che Discover Italy Foundation, ha presentato mission e relativo magazine, “Destination Calabria”, uno strumento editoriale nuovo e dinamico, diretto da Domenico Marasco, “che si pone all’attenzione dell’opinione pubblica come momento di conoscenza approfondita delle eccellenze calabresi".

“Si tratta di una prima rilevante misura cui attribuiamo grande importanza nel processo di valorizzazione dei territori della Calabria, non solo quelli già noti, ma soprattutto quelli , i quali pur eccellenti, faticano a trovare il giusto spazio nel marketing “ - ha affermato il Presidente del sodalizio, l’imprenditore Roberto Gallo.

Prima di lui, il saluto affettuoso del presidente Federico Romani, che si è detto legato alla comunità calabrese, del suo vice Giacomo Cosentino, ma anche di Nicolas Gallizzi e Franco Lucente.Interessante poi la condivisione di scopo che ha legato il direttore generale dell’ente Parchi Marini, Raffaele Greco e il presidente della commissione ambiente della Lombardia, Alessandro Cantoni, “al fine di favorire la scoperta dei nostri patrimoni naturalistici”.

Di rilievo l’intervento del consigliere regionale, Luca Marrelli, che ha fortemente voluto l’iniziativa di presentazione nella cornice istituzionale della massima assise elettiva lombarda. Egli ha sottolineato come “i valori di collaborazione e solidarietà tra le nostre due terre, sono arricchimento continuo, conoscenza continua, per questo vanno rinnovati su basi ancora più solide”.

Ed è proprio in tale direzione che la mission di Discover Italy Foundation sta già andando, come hanno sottolineato anche Francesca Mannis, Chef e autrice del libro “Storie da bere”, il presidente dell’accademia dei Caccuriani , Adolfo Barone, il moderatore dei lavori, il giornalista

Il dibattito è stato arricchito dai saluti giunti dal presidente della giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, e dai collegamenti con l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo e con il consigliere regionale nonché presidente dell’organismo che rappresenta i calabresi all’estero, Orlandino Greco.

