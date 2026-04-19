Fu inaugurato il 20 novembre 1909 con l'Aida di Giuseppe Verdi che all'epoca rappresentava l’apice del melodramma nazionale, simbolo di una teatralità monumentale e, insieme, profondamente emotiva

Nel cuore antico e culturalmente luminoso del Centro storico di Cosenza, quasi a cerniera fra la memoria antica e la tensione moderna della città, il Teatro Rendano si impone come organismo storico vivente, stratificato di vicende, di splendori e di rovine, di voci che ancora oggi sembrano riverberare sotto la cupola decorata.

Per comprendere il Rendano, occorre retrocedere ben oltre la sua inaugurazione, fino a quel lungo processo di incubazione culturale che attraversa l’Ottocento cosentino. Già nel 1810, sotto l’impulso di Gioacchino Murat, si delineava la necessità di un teatro cittadino. Tuttavia, solo nel 1819, per decreto borbonico, si pose concretamente mano alla costruzione del primo edificio stabile, il Teatro Real Ferdinando, inaugurato nel 1830.

Quella prima esperienza ebbe destino effimero. Il teatro venne demolito nel 1853, lasciando un vuoto che non fu soltanto architettonico, ma simbolico. Seguì una fase precaria, fatta di strutture provvisorie e di una vita teatrale intermittente, che rifletteva le incertezze politiche e sociali dell’Italia preunitaria e postunitaria. È in questo vuoto, carico di attese, che maturò il progetto del nuovo teatro, come segno tangibile di una borghesia cittadina desiderosa di affermare la propria identità culturale.

Le origini ottocentesche e la nascita del teatro (1909): architettura e inaugurazione

Il Teatro Rendano, così come oggi lo conosciamo, venne inaugurato il 20 novembre 1909 con Aida di Giuseppe Verdi. Tale scelta inaugurale non fu casuale: Aida rappresentava, a quel tempo, l’apice del melodramma nazionale, simbolo di una teatralità monumentale e, insieme, profondamente emotiva. L’edificio fu concepito secondo il modello canonico del teatro all’italiana: sala a ferro di cavallo, tre ordini di palchi, una platea raccolta e acusticamente calibrata. L’estetica complessiva si inscrive nel gusto neoclassico ottocentesco, in cui equilibrio, simmetria e decorazione concorrono a creare uno spazio di raffinata teatralità.

Non si trattò, dunque, di una semplice costruzione, ma di una dichiarazione: Cosenza si inscriveva, con piena consapevolezza, nella geografia culturale della nazione. Nei decenni successivi all’inaugurazione con Aida (di cui purtroppo non conosciamo il cast, a causa della dispersione dei documenti in archivio, seguita ai bombardamenti del 1943) il Rendano visse una stagione di fervore artistico, segnata da una netta predilezione per il repertorio operistico. Le stagioni liriche si articolavano attorno ai grandi titoli del melodramma italiano, spesso riproposti ciclicamente a testimonianza del gusto del pubblico.

Opere come Rigoletto, Il trovatore, La traviata, Cavalleria rusticana e Pagliacci conobbero numerose riprese, alcune delle quali si reiterarono per oltre dieci stagioni. A queste si affiancavano lavori di Giacomo Puccini che stava componendo proprio in quegli anni (La bohème, Tosca, Madama Butterfly) e di Gioachino Rossini, il Re del Belcanto italiano.

Già negli anni immediatamente successivi all’inaugurazione del 1909, il teatro propose cicli operistici di straordinaria densità.

Nel 1920 la ripresa delle attività avvenne con Rigoletto, cui seguirono La traviata, Lucia di Lammermoor, Il barbiere di Siviglia e Tosca, sotto la direzione del maestro Emilio Capizzano. Questa prima stagione organica segna l’inizio di una consuetudine: il ritorno ciclico dei grandi titoli, quasi a scandire il tempo cittadino. Il teatro divenne così il fulcro della vita cittadina, luogo in cui l’opera non era un rito collettivo, un'esperienza identitaria.

L’intitolazione ad Alfonso Rendano: memoria e identità

Nel 1937 il teatro venne ufficialmente intitolato a Alfonso Rendano, pianista di fama europea, allievo di Liszt e figura eminente del pianismo tardo-romantico. L’intitolazione non rappresentò un semplice atto celebrativo, ma un gesto profondamente simbolico: il teatro si legava indissolubilmente a una figura che incarnava il riscatto culturale di una terra spesso marginalizzata, riaffermando la dignità artistica della Calabria nel contesto europeo.

Il 28 agosto 1943 segnò una cesura drammatica nella storia del Teatro Rendano. Durante i bombardamenti anglo-americani, l’edificio venne colpito e quasi completamente sventrato. Andarono distrutti gli interni, compreso il prezioso soffitto affrescato da Enrico Salfi. Ad oggi, purtroppo, non possediamo neppure dei minimi frammenti del lavoro artistico di Salfi.

Il teatro, già adibito a rifugio per sfollati, divenne così simbolo della devastazione bellica. Si trattò, soprattutto, della perdita di un centro vitale della comunità, seppure borghese.

Il lungo dopoguerra fu segnato da un complesso processo di ricostruzione, protrattosi per oltre un ventennio. Il dibattito fu acceso: si discuteva sulla fedeltà al progetto originario, sulla gestione economica, sulla funzione stessa del teatro nella nuova società. La riapertura, avvenuta nel 1967, fu affidata nuovamente a La traviata di Giuseppe Verdi: un ritorno simbolico alla grande tradizione, ma anche una dichiarazione di rinascita culturale.

Tra i nomi più frequentemente associati a quella riapertura figura il soprano Virginia Zeani, una delle Violette più celebrate del secondo Novecento, la cui presenza al Rendano in quegli anni è attestata e perfettamente coerente con il prestigio dell’evento. Accanto a lei, il ruolo di Alfredo fu sostenuto da un tenore di scuola lirica italiana - le fonti indicano interpreti attivi nei teatri di tradizione del tempo, anche se il nome non è sempre riportato con certezza univoca - mentre Germont trovò voce in un baritono di solida esperienza verdiana. Tuttavia, anche del baritono non si hanno fonti certe. Secondo alcuni fu Tito Gobbi.

Nel corso dei decenni, il Rendano ha accolto voci che appartengono, senza esitazione, al pantheon della lirica internazionale. Tra esse, il soprano Katia Ricciarelli, protagonista in più occasioni nelle stagioni del secondo Novecento, si distinse soprattutto nei ruoli verdiani e pucciniani - Violetta ne La traviata e Mimì ne La bohème - restituendo al pubblico cosentino quella cifra lirica insieme luminosa e struggente che caratterizza la sua vocalità.

Non meno significativa la presenza di Anna Moffo, la quale, alla fine degli anni Sessanta, calcò il palcoscenico del Rendano in ruoli di grazia e di eleganza stilistica: si ricordano interpretazioni di La traviata e Madama Butterfly, in cui la sua vocalità, morbida e cinematografica, incontrava perfettamente il gusto del pubblico dell’epoca. Sul versante maschile, la figura di Tito Gobbi si impone con particolare evidenza: presente nelle stagioni centrali del Novecento, egli portò in scena al Rendano ruoli di intensa carica drammatica, come Scarpia in Tosca, incarnando quella dimensione teatrale totale in cui il canto si fa gesto e parola.

Accanto a questi nomi, una costellazione di artisti contribuì a fare del teatro un crocevia internazionale: da Mario Del Monaco a Tito Schipa, da Giacomo Lauri Volpi a Fiorenza Cossotto, fino a Raina Kabaivanska. Non si trattò di presenze episodiche, ma di una frequentazione costante che testimoniava il riconoscimento del Rendano quale piazza autorevole nel circuito lirico nazionale. Le stagioni liriche, soprattutto tra gli anni Cinquanta e Ottanta, si articolavano attorno a un repertorio relativamente stabile: Aida, La traviata, Rigoletto, Cavalleria rusticana, Pagliacci, Tosca, Madama Butterfly. La riproposizione reiterata di tali titoli - talvolta per oltre dieci stagioni - non deve essere letta come segno di immobilità, piuttosto, come costruzione di una memoria condivisa, di un gusto collettivo che si rinnova nella ripetizione.

L’orchestra del Teatro Rendano e la continuità musicale

A sostenere questa intensa attività fu, nel tempo, un tessuto orchestrale che, pur tra discontinuità storiche, seppe garantire continuità interpretativa. L’istituzione di una vera e propria Orchestra del Teatro Rendano si consolida in epoca recente, segnatamente nel 2011, in occasione delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, quando venne rappresentato il Nabucco di Verdi.

Oggi, questa eredità musicale trova prosecuzione nell’attività dell’Orchestra Sinfonica Brutia, organismo che incarna la continuità e insieme il rinnovamento della tradizione. Le produzioni operistiche contemporanee del Rendano sono infatti scandite dalla professionalità di questa compagine, il cui indirizzo artistico è affidato al maestro Francesco Perri, figura centrale nel panorama musicale calabrese, impegnata nella valorizzazione del patrimonio concertistico, lirico e sinfonico del territorio.

Nel 1976, con decreto ministeriale, il Teatro Rendano venne ufficialmente riconosciuto come “teatro di tradizione”. Tale definizione, lungi dall’essere una semplice etichetta amministrativa, racchiude una precisa idea di cultura: essa designa quei teatri che hanno saputo mantenere nel tempo una continuità produttiva, un radicamento territoriale e una qualità artistica tali da configurarsi come presìdi stabili della tradizione musicale italiana.

Il Rendano è, ancora oggi, l’unico teatro di tradizione della Calabria. Questa unicità non è casuale, ma deriva da una lunga stratificazione storica: dalla precocità della sua attività lirica, dalla presenza costante di grandi interpreti, dalla fedeltà del pubblico e dalla capacità di attraversare crisi, guerre e ricostruzioni senza mai smarrire la propria vocazione.

Essere teatro di tradizione significa, in fondo, custodire una memoria viva: non un museo del passato, ma un organismo capace di rinnovare continuamente un’eredità. In questo senso, il Rendano non è soltanto un teatro calabrese: è una soglia, un luogo in cui la grande storia del melodramma italiano incontra la voce concreta di una comunità. E continua a farlo ancora oggi con grandi opere come Carmen di Bizet e Pagliacci di Leoncavallo, in scena nell'ultima stagione lirica, diretta da Chiara Giordano. E forse è proprio in questa tensione - fra il locale e l’universale, fra la ripetizione e la rinascita - che si cela il segreto più profondo della sua esistenza.