Il progetto del comune vibonese di Polia per contrastare il caro carburanti e garantire un servizio essenziale ai cittadini: meno costi e niente più spostamenti fuori dal territorio per fare rifornimento

Una stazione di rifornimento comunale per contrastare il caro carburanti e, allo stesso tempo, offrire un servizio essenziale a cittadini, lavoratori e imprese. È questa la novità annunciata dall’Amministrazione comunale di Polia, piccolo centro dell’area delle Serre vibonesi, che ha deciso di puntare su un progetto destinato ad avere un impatto concreto sulla vita quotidiana della comunità.

L’iniziativa è stata presentata attraverso un post pubblicato sui canali social del Comune. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire un punto di rifornimento sul territorio, evitando ai residenti di dover percorrere diversi chilometri per fare il pieno, e contenere il costo del carburante.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, il prezzo potrebbe consentire un risparmio stimato di circa 20 centesimi al litro rispetto alla media della Calabria.

«Amministrare significa innanzitutto ascoltare e stare vicini ai cittadini nelle difficoltà di ogni giorno», sottolinea il Comune nel messaggio rivolto alla cittadinanza, ricordando come l’assenza di un distributore abbia rappresentato per anni un disagio per famiglie, lavoratori e aziende.

Il beneficio per i cittadini, nelle intenzioni del Comune, non riguarderà soltanto il prezzo alla pompa. A incidere sul risparmio sarà anche la possibilità di fare rifornimento direttamente a Polia, senza dover affrontare spostamenti verso altri centri.

L’Amministrazione assicura inoltre che l’intervento sarà realizzato senza gravare sulle casse comunali: secondo quanto spiegato nel post, si tratterebbe di un investimento destinato a ripagarsi autonomamente.

Per vedere il primo rifornimento, però, bisognerà attendere la conclusione dell’iter amministrativo e burocratico necessario alla realizzazione del progetto.

«Naturalmente ci vorranno i tempi burocratici necessari per completare l’iter e arrivare al primo rifornimento», chiarisce il Comune, assicurando comunque l’impegno a procedere rapidamente.

«Vogliamo che Polia sia un paese in cui è più semplice vivere e lavorare», conclude il Comune, ribadendo la volontà di mettere al centro delle proprie azioni le esigenze quotidiane della comunità.