Procedure più veloci grazie a nuovi strumenti capaci di semplificare l’accesso ai finanziamenti del (Csr): Complemento di sviluppo rurale. Il dipartimento Agricoltura regionale – si legge in una nota della Regione – sta portando avanti un profondo rinnovamento dei sistemi informatici per ridurre gli adempimenti a carico delle imprese agricole e abbreviare i tempi necessari a predisporre le graduatorie definitive.

Tra le innovazioni più rilevanti figura il Sistema di determinazione dei prezzi massimi di riferimento (Sdom) di Edizioni L’Informatore Agrario, che elimina l’obbligo di presentare preventivi nella fase di richiesta degli aiuti previsti dal Complemento di sviluppo rurale (Csr) per gli investimenti in macchine e attrezzature agricole. Una soluzione che snellisce le procedure istruttorie e accelera l’erogazione delle risorse pubbliche.

Lo strumento, adottato dalla Regione Calabria fin dal 2022, da quest’anno si arricchisce di quattro ulteriori categorie di macchine e attrezzature con particolare attenzione all’innovazione tecnologica.

«Siamo consapevoli che l’efficacia delle politiche di sviluppo agricolo dipende anche dall’efficienza della macchina burocratica regionale. In questa direzione – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – stiamo puntando con decisione sulla sburocratizzazione delle procedure, introducendo strumenti capaci di semplificare l’accesso ai finanziamenti. Il sistema potenziato è già attivo: già con il Bando Meccanizzazione, appena pubblicato e con scadenza al 30 settembre, le istruttorie saranno più veloci grazie alla congruità dei costi già certificata dal nuovo Sistema di determinazione dei prezzi massimi di riferimento».

In particolare il nuovo strumento consente l’introduzione di nuove categorie di investimento, a conferma dell’attenzione della Regione verso le tecnologie innovative: capannine agro-meteorologiche, sensori per la zootecnia di precisione negli allevamenti da latte, macchine per la raccolta e la gestione agronomica della frutta a guscio e droni per la distribuzione di mezzi tecnici liquidi e solidi.