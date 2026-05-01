Il Wind Surf, gigante del mare a cinque alberi, attraccherà il 9 luglio e il 3 agosto con a bordo 350 passeggeri che partiranno in un tour alla scoperta di Tropea, Pizzo e del Monte Poro. Una grande occasione per entrare nei circuiti crocieristici internazionali

Il “Wind Surf” è un veliero a cinque alberi, lungo 162 metri con una stazza di 15.000 tonnellate e capace di accogliere, nelle sue lussuose 171 cabine, 350 passeggeri oltre a 210 membri dell’equipaggio. La nave da crociera effettuerà due tappe nel porto di Vibo Marina il 9 luglio e il 3 agosto, sostando dalle 9 alle 22.

Per le sue dimensioni è previsto l’attracco alla banchina commerciale Bengasi e sicuramente sarà in grado di offrire uno spettacolo unico, conferendo al porto una scenografia mai vista prima. I due approdi a Vibo Marina dell’ammiraglia della compagnia statunitense Windstar Cruiser sono inseriti in un itinerario crocieristico che toccherà le più rinomate coste italiane, con imbarco a Civitavecchia e sbarco a Venezia dopo aver toccato anche il porto di Arbe in Croazia. Il prezzo per gli otto giorni di crociera è di 4.537 euro per persona.

Per i crocieristi sono previste escursioni a terra con visite a Tropea e Pizzo, oltre alla degustazione dei prodotti della enogastronomia del territorio in cantine locali sul Monte Poro. I turisti avranno modo di ammirare un territorio ricco di patrimonio naturale, storico ed enogastronomico unico al mondo.

L’arrivo della Wind Surf rappresenterà sicuramente una vetrina per promuovere il segmento del turismo extra-lusso nel territorio vibonese. Si tratta di un’occasione significativa per inserire il porto di Vibo Marina nei circuiti crocieristici internazionali sia per le navi di medie dimensioni, in grado di entrare senza problemi in porto, sia per la grandi navi da crociera che possono gettare le ancore nella splendida baia di Porto Santa Venere per poi effettuare il trasbordo dei passeggeri per mezzo dei tender.