Il sinistro è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso

Incidente stradale poco in contrada Laccata, nel territorio di Cassano all’Ionio. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Ulysse è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo che ha causato il ribaltamento del veicolo sulla carreggiata.

Alla guida della monovolume si trovava un uomo di nazionalità pakistana, unico occupante del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo dell'auto in prossimità di una curva della contrada, finendo con la ruota anteriore destra su un terrapieno laterale.

L'impatto con il cumulo di terra ha sbilanciato la vettura, provocandone il ribaltamento su un fianco. Sul luogo del sinistro è intervenuta tempestivamente un'ambulanza del 118. Il conducente, rimasto sempre cosciente, è uscito autonomamente dall'abitacolo in attesa dei sanitari. A seguito dell'impatto, l'uomo avrebbe riportato la frattura del braccio sinistro all'altezza del gomito. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Rossano per gli accertamenti necessari. Sul posto sono giunti i carabinieri per eseguire i rilievi di rito e accertare l'esatta dinamica dell'incidente che non ha visto coinvolti altri veicoli.