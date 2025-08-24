La Camera di Commercio di Reggio Calabria, attraverso l’azienda speciale IN.FORM.A, ha pubblicato un bando per sostenere le imprese con contributi a fondo perduto destinati a favorire nuove assunzioni o la stabilizzazione di rapporti di lavoro.

Il bonus prevede un massimo di 4.500 euro per ogni contratto, con una dotazione complessiva di 63mila euro. Le domande vengono valutate secondo la modalità “a sportello”, fino ad esaurimento delle risorse.

Chi può richiederlo

Il contributo è riservato a micro, piccole e medie imprese con sede legale o unità operativa nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, purché: siano attive e iscritte al Registro Imprese, abbiano versato il diritto camerale, siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC).

Sono esclusi i rapporti di lavoro con parenti o affini fino al terzo grado e le imprese che hanno già beneficiato del bando 2024.

Contratti incentivati

Sono ammesse le assunzioni stipulate tra 1° gennaio e 31 agosto 2025 con: contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato di almeno 6 mesi, contratti a tempo indeterminato, trasformazioni di rapporti a termine in contratti stabili.

I contratti possono essere a tempo pieno o parziale, ma in caso di part-time non devono scendere sotto il 60% dell’orario previsto dal CCNL di riferimento.

Importi del bonus

2.000 euro – apprendistato

– apprendistato 2.500 euro – tempo determinato a tempo pieno

– tempo determinato a tempo pieno 2.000 euro - tempo determinato part-time

- tempo determinato part-time 3.500 euro - tempo indeterminato part-time (nuove assunzioni o stabilizzazioni)

- tempo indeterminato part-time (nuove assunzioni o stabilizzazioni) 4.500 euro - tempo indeterminato a tempo pieno (nuove assunzioni o stabilizzazioni)

Come fare domanda

Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto 2025 via PEC all’indirizzo: informa@rc.legalmail.camcom.it

Oggetto: “BONUS A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE 2025 – [nome impresa]”

La pratica va corredata da: modulo ufficiale (Scheda A), dichiarazione sostitutiva sui requisiti, contratto di lavoro o trasformazione e modello UNILAV, documento del lavoratore assunto, attestazione del pagamento dell’imposta di bollo, eventuale Scheda B e documenti su regolarità diritto camerale.

Ogni impresa può presentare una sola domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante.