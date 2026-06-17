Il 24 giugno incontro tra azienda e sindacati. Nel pomeriggio un'assemblea aperta a tutto il personale per discutere la proposta sugli arretrati attesa da anni

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Torna al centro del confronto sindacale la vicenda dei buoni pasto arretrati all'Azienda ospedaliera di Cosenza. Le segreterie aziendali di UIL FPL e Fials hanno annunciato la convocazione di un'assemblea aperta a tutto il personale per il prossimo 24 giugno, giornata che potrebbe rappresentare un passaggio importante nella vertenza che interessa centinaia di lavoratrici e lavoratori.

La mattina dello stesso giorno, alle ore 11, è infatti prevista la riunione della delegazione trattante tra il management aziendale e le organizzazioni sindacali. Sul tavolo una proposta relativa al riconoscimento degli arretrati dei buoni pasto, una questione che da anni attende una soluzione definitiva.

Per questo motivo UIL FPL e Fials hanno deciso di convocare un'assemblea del personale alle ore 14 presso la Biblioteca della Direzione Sanitaria del Presidio Unico dell'Annunziata.

L'obiettivo, spiegano le due organizzazioni sindacali, è quello di illustrare direttamente ai lavoratori l'esito dell'incontro con l'azienda e condividere la proposta emersa dal tavolo negoziale, raccogliendo osservazioni, valutazioni e indicazioni prima di assumere ulteriori decisioni.

«Le decisioni che incidono sui diritti dei lavoratori devono essere condivise e partecipate», affermano le segreterie aziendali di UIL FPL e Fials. «Riteniamo fondamentale che ogni scelta passi attraverso il confronto diretto con il personale interessato. L'assemblea rappresenta uno strumento di democrazia sindacale, trasparenza e responsabilità collettiva».

Le organizzazioni sindacali invitano pertanto tutto il personale dell'Azienda ospedaliera di Cosenza a prendere parte all'incontro, sottolineando come la partecipazione rappresenti un elemento essenziale per contribuire alla definizione delle future iniziative legate alla vertenza.

L'appuntamento è fissato per il 24 giugno alle ore 14 nella Biblioteca della Direzione Sanitaria del Presidio Unico dell'Annunziata. Una data che potrebbe segnare un passaggio significativo in una questione che da tempo coinvolge una parte consistente dei dipendenti dell'azienda sanitaria cosentina.

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