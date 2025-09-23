Giovedì 25 settembre la Camera di Commercio di Cosenza ospita la delegazione albanese guidata da Nikolin Jaka. Prevista la firma di un Memorandum of Understanding e incontri one-to-one tra imprenditori calabresi e albanesi

Il Console Onorario della Repubblica d’Albania in Calabria, Anna Madeo, invita gli organi di informazione a partecipare al Business Meeting tra la Camera di Commercio di Cosenza e la Camera di Commercio di Tirana, in programma giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 10:30 alle 12:30, presso la sede della Camera di Commercio di Cosenza (Via Calabria 33).

L’incontro rappresenta un’importante occasione di dialogo e cooperazione tra le realtà economiche di Calabria e Albania, con l’obiettivo di rafforzare i legami istituzionali e creare nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale tra i due territori. La delegazione albanese, guidata dal presidente della Camera di Commercio di Tirana Nikolin Jaka, sarà composta da imprenditori attivi in diversi settori produttivi.

Durante l’evento sarà presentato ufficialmente un Memorandum of Understanding (MoU), volto a consolidare le relazioni economiche bilaterali. Un momento di particolare rilievo sarà dedicato alle sessioni one-to-one tra gli imprenditori albanesi, calabresi e arbëreshë, per favorire una conoscenza reciproca e gettare le basi per future collaborazioni imprenditoriali a medio e lungo termine.