Nei primi otto mesi del 2025 gli aeroporti calabresi hanno registrato quasi 3 milioni di passeggeri, con un incremento del 26% rispetto al 2024. Si tratta di 616.895 viaggiatori in più rispetto all’anno precedente.

Il solo mese di agosto ha fatto segnare 473.233 arrivi, pari a un aumento del 17% sullo stesso periodo del 2024, consolidando un trend che conferma la ripresa del sistema aeroportuale regionale.

Comito: «Un modello che funziona»

A commentare i dati è Michele Comito, capogruppo uscente di Forza Italia nel Consiglio regionale: «Numeri impressionanti che non lasciano spazio a interpretazioni. Il sistema regionale dei trasporti aerei che il presidente Occhiuto ha saputo rilanciare in questi quattro anni, attraverso l’acquisizione di Sacal, il ripristino della piena funzionalità e il restyling dei tre aeroporti, continua a dare risultati concreti. L’accordo con Ryanair e altre compagnie ha fatto il rest o, contribuendo in maniera decisiva a far crescere il turismo in Calabria».

Dalla crisi al rilancio

Gli scali di Crotone e Reggio Calabria, in passato a rischio chiusura, oggi registrano dati positivi insieme a quello di Lamezia Terme, in una crescita simultanea che non si vedeva da anni. «Il sistema aeroportuale calabrese - ha aggiunto Comito - rappresenta oggi un volano di sviluppo economico in grado di generare benefici duraturi e condivisi per i nostri territori».