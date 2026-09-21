L’associazione dei consumatori lancia l’allarme: «Qui per un pieno di gasolio al servito la spesa arriva a 155,4 euro. E i prezzi alla pompa sono destinati a salire»

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«Mentre i listini dei carburanti segnano oggi ancora rialzi in tutta Italia, i nuovi dati comunicati dai gestori al Mimit confermano l’allarme lanciato ieri dal Codacons: il gasolio in modalità servito ha superato la soglia dei 3,1 euro al litro in alcune zone della Penisola». Lo afferma l’Associazione dei consumatori, che ha verificato i prezzi forniti oggi dai distributori e pubblicati sul sito del Mimit.

«Quello che ieri poteva apparire come un errore di comunicazione dei dati, oggi si conferma una amara realtà – denuncia il Codacons – Un litro di gasolio in modalità servito ha sfondato la soglia dei 3,1 euro al litro: succede a Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone, dove alla data del 21 settembre il diesel normale costa 3,109 euro a litro, l’Oro diesel 3,189 euro/litro, la benzina 2,816 euro al litro. Qui per un pieno di gasolio al servito la spesa arriva a 155,4 euro».

Andamento analogo «in ben 6 comuni della provincia di Cuneo (Fossano, Villanova Mondovì, Mondovì, Saluzzo, Verzuolo e Priola) dove al servito il gasolio costa 3,103 euro al litro, 2,810 euro/litro la benzina».

Un quadro allarmante che rischia di peggiorare nelle prossime settimane: «I prezzi alla pompa sono destinatati a salire ulteriormente su tutta la rete nazionale, considerato che dal prossimo 26 settembre il taglio delle accise sul gasolio verrà dimezzato a 5 centesimi (6,1 contando l'Iva) – ricorda il Codacons».