Una delegazione è stata ricevuta dall’assessore ai trasporti locali Gianluca Gallo e ha ribadito gli enormi disagi sopportati dall’inizio della guerra: «Rincari ormai insostenibili». Le proposte avanzate all’assessore

Proposte per sostenere il comparto dell’autotrasporto, piegato nelle ultime settimane dai rincari del carburante. È quanto il direttivo di Fedralog Calabria ha consegnato nelle mani dell’assessore ai Trasporti Pubblici, Gianluca Gallo, nel corso di un incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Al termine del confronto il referente regionale, Mario Pansini, ha innanzitutto evidenziato la difficile congiuntura economica che mette in crisi le aziende dell’autotrasporto. «Si tratta di rincari che non riusciamo più a sostenere – ha sottolineato – e che si sommano ai costi quotidiani dell'attività.

Le imprese oggi hanno serie difficoltà ad andare avanti. Bisogna tener conto che sia a marzo che ad aprile ogni singola azienda invece di avere un utile è stata a pareggio o addirittura in perdita». Al confronto con l’assessore regionale hanno partecipato anche il presidente di Fedralog, Domenico Notaro, e il consigliere Damiano Comito. Si resta in attesa, è stato chiarito, delle determinazioni che la prossima settimana potrebbero giungere dall’incontro con Unatras al ministero dei Trasporti.

«Sarà quella l’occasione per poter discutere dello sblocco del famoso credito d'imposta che stiamo aspettando da oltre un mese» ha evidenziato ancora Pansini. Una misura più immediata ma ugualmente attesa è «il rimborso delle accise, una sospensione temporanea dei contributi – aggiunge – in modo tale che l'azienda abbia un rapido aumento di liquidità». Generalmente, il rimborso viene riconosciuto dopo almeno sessanta giorni, la proposta avanzata da Unatras è la riduzione dei tempi per ottenere le somme.

Le agevolazioni sinora introdotte dal Governo hanno avuto scarsi effetti in termini economici sulle aziende. Ad esempio, spiega Pansini, dal taglio delle accise «dal momento che ci sono stati sottratti dal rimborso che chiediamo trimestralmente».

Sul fronte regionale, la delegazione si è detta soddisfatta dell’incontro in Cittadella. «Ringraziamo Gianluca Gallo per la disponibilità e l'attenzione che ha dimostrato verso il nostro settore». Tra le proposte messe sul tavolo vi sono la riduzione totale o parziale dei bolli auto e il credito regionale sui contributi, «un'imposta regionale – spiega Pansini – pagata da ogni singola azienda» e ancora un voucher per l'acquisto di veicoli green nel contesto della rottamazione. «Abbiamo sottoposto varie proposte all’attenzione dell’assessore, sarà adesso la Regione Calabria a individuare quella più facilmente percorribile».