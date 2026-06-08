La nostra è la regione più cara assieme a Molise e Sardegna. Sulla Torino-Piacenza superata la soglia dei 2,6 euro al litro. Gli aumenti costeranno agli automobilisti 17 milioni di euro a settimana

«Nuova ondata di rialzi per il prezzo del gasolio, generata dalla diminuzione dello sconto sulle accise, col prezzo del diesel che in modalità servito supera in alcuni impianti la soglia psicologica dei 2,6 euro al litro». Lo evidenzia il Codacons in una nota. Secondo l'associazione è stato il ribasso dello sconto sulle accise da 10 a 5 centesimi di euro al litro, deciso sabato scorso dal governo, ad aver provocato «l'ondata di rialzi per i prezzi del gasolio su tutta la rete nazionale. Il prezzo medio nazionale del gasolio in modalità self torna a superare i 2 euro al litro sulla rete ordinaria, con le regioni più care che risultano oggi Calabria (2,030 euro/litro), Molise e Sardegna (2,025 euro/litro), mentre a Bolzano il prezzo medio vola a 2,042 euro al litro».

In base agli ultimi dati pubblicati dal Mimit e rielaborati dall'associazione, sulla A21 Torino-Piacenza il gasolio ha raggiunto i 2,699 euro al litro, poco meno sulla A11 e A12, dove il diesel al servito costa fino a 2,631 euro. Sulla A14 Bologna-Taranto il prezzo raggiunge 2,579 euro/litro, 2,559 euro sulla A4 Brescia-Padova e A7 Milano-Serravalle, 2,550 euro sulla A3 Napoli-Salerno, 2,539 euro sulla A15 Parma-La Spezia, 2,535 euro sulla A1 Milano-Napoli. Secondo il Codacons, la riduzione del taglio delle accise sul gasolio da 10 a 5 centesimi di euro costerà agli automobilisti italiani 17,1 milioni di euro a settimana solo a titolo di maggiori costi di rifornimento, cifra che sale a 51,5 milioni di euro a settimana se il confronto è col precedente taglio da 20 centesimi di euro.