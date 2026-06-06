Il Governo vara l'ultimo decreto sulle accise mobili: 6,1 centesimi in meno al litro sia per la benzina sia per il diesel. La misura durerà per quattro settimane, poi si passerà ad aiuti mirati a famiglie fragili e imprese

Lo sconto sul prezzo dei carburanti sarà più leggero e durerà più a lungo. Fino al 3 luglio prossimo. Il nuovo decreto sulle “accise mobili” è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Le nuove tariffe scatteranno da domani mattina. Quattro settimane, dunque, per l’ultimo round di tagli consentiti grazie agli introiti derivanti dall’extragettito Iva di maggio. Vale 149,4 milioni di euro. Benzina e diesel costeranno 6,1 centesimi in meno al litro. Una piccola boccata di ossigeno, prima del “ritorno alla normalità” che coinciderà con la lunga parentesi estiva. Dal 4 luglio, infatti, chi si metterà in viaggio per lavoro o per vacanze dovrà vedersela con i prezzi pieni al distributore.

L’ultimo taglio delle “accise mobili”

Dopo questo decreto il Governo non potrà più utilizzare lo strumento delle “accise mobili” per tamponare l’aumento di spesa conseguente alla crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente. Sono già passati quasi tre mesi e mezzo dallo scoppio delle ostilità e, nonostante gli annunci del presidente Usa, Donald Trump, ancora non si vede una soluzione che porti alla fine del conflitto.

Flessibilità Ue e spazio di manovra dei Governi

La Commissione europea ha da poco accolto la richiesta italiana di alleggerire i vincoli per consentire agli Stati qualche manovra senza stressare troppo i bilanci mantenendoli entro i parametri previsti dal Patto di stabilità. In cambio Bruxelles ha chiesto misure mirate a sostegno di famiglie fragili ed imprese. Una delle ipotesi al vaglio dei tecnici del ministero dell’Economia è il bonus carburanti da 100-200 euro.

I nuovi sconti sui carburanti

Per il quinto decreto emergenziale Palazzo Chigi ha pensato di fissare lo sconto su benzina e gasolio a 6,1 centesimi al litro. Questo riduce di molto i benefici al distributore, ma ne allunga i tempi di due settimane.

Ancora in calo il prezzo dei carburanti

Oggi i prezzi medi alla pompa in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale registrando un valore pari a 1,921 euro al litro per la benzina (da 1,926 di ieri) e 1,980 euro al litro per il gasolio (era 1,984 ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,020 euro al litro per la benzina e 2,072 euro al litro per il gasolio.

L’Ue ha concesso una flessibilità fiscale “limitata”

Bruxelles consentirà una flessibilità fiscale “limitata” per consentire ai Paesi di far fronte alla crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente. «Fino allo 0,3% del Pil all'anno per 3 anni, con un limite cumulato dello 0,6%» come ha spiegato il commissario all’Economia, Valdis Dombrovskis, e «si dovrà rispettare il limite dell'1,5% del Pil previsto dalla Clausola nazionale di salvaguardia per le spese destinate alla difesa». Queste risorse consentiranno a Palazzo Chigi di modulare gli aiuti.

Il tesoretto del Governo

Il ministero dell’Economia conta di avere a disposizione fino a 2 miliardi di euro per mantenere il rapporto deficit/Pil al di sotto della soglia del 2,9% già fissata come obiettivo per l’anno corrente. «Risorse da usare saggiamente», ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, la cui destinazione necessiterà «un confronto in Parlamento».