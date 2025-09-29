Istruttori amministrativi e tecnici, agenti di polizia locale, funzionari, operatore tecnico e un CTER al CNR di Rende. Scadenze 2–18 ottobre 2025, domande su INPA e portali degli enti

Piane Crati

Profilo: Istruttore amministrativo (mobilità obbligatoria art. 34-bis d.lgs. 165/2001)

Posti: 1 – Contratto: tempo indeterminato part-time 18 h/sett. – Area: Istruttori

Scadenza: 18 ottobre 2025 (sabato)

Requisiti principali: dipendente a tempo indeterminato di altra PA (art. 1, c.2, d.lgs. 165/2001); inquadramento equivalente da almeno 1 anno; assenza sanzioni > censura nel biennio; idoneità fisica; diploma.

Prove: colloquio su TUEL, L. 241/1990, d.lgs. 165/2001, anticorruzione/trasparenza, reati PA, privacy (RGPD), codice di comportamento, informatica di base, inglese.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: 376 1039913 – protocollo.pianecrati@asmepec.it – comune.pianecrati.cs.it

Amantea

Istruttori amministrativi contabili

Profilo: 8 istruttori amministrativo-contabili (con riserva di 2 posti categorie protette L. 68/1999)

Posti: 8 – Contratto: tempo indeterminato part-time 24 h/sett. – Area: Istruttori

Scadenza: 17 ottobre 2025 (venerdì)

Requisiti principali: diploma quinquennale di Ragioniere/Perito Commerciale/Perito Aziendale/Analista contabile/Amministrazione, finanza e marketing oppure laurea triennale/magistrale assorbente in ambito economico-aziendale.

Prove: preselezione con quiz; prova scritta su diritto amministrativo e tributario, contabilità e bilancio enti locali, fatturazione elettronica, IMU/TARI, lavoro pubblico, trasparenza/anticorruzione, codice di comportamento, reati PA, privacy (GDPR); prova orale su stessi temi, inglese e informatica.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: protocollo@pec.comune.amantea.cs.it – comune.amantea.cs.it

Amantea

Profilo: 3 istruttori tecnici

Posti: 3 – Contratto: tempo indeterminato part-time 24 h/sett. – Area: Istruttori

Scadenza: 17 ottobre 2025 (venerdì)

Requisiti principali: diploma di geometra/tecnico CAT o diploma + laurea in Architettura/Ingegneria civile-edile/ambiente-territorio/pianificazione urbanistica.

Prove: preselezione con quiz; prova scritta su diritto amministrativo, TUEL, sicurezza lavoro, espropri, edilizia, lavoro PA, appalti pubblici, trasparenza/anticorruzione, codice comportamento, reati PA, privacy GDPR; prova orale su stessi temi, inglese e informatica.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: protocollo@pec.comune.amantea.cs.it – comune.amantea.cs.it

Amantea

Profilo: 6 istruttori agenti di vigilanza (polizia municipale)

Posti: 6 – Contratto: tempo indeterminato part-time 24 h/sett. – Area: Istruttori

Scadenza: 17 ottobre 2025 (venerdì)

Requisiti principali: diploma quinquennale; patente A e B valide; requisiti per qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Prove: prova di efficienza fisica (due prove atletiche); preselezione con quiz; prova scritta su Codice della Strada, ordinamento Polizia Locale (L. 65/1986 e L.R. Calabria 15/2018), TULPS, diritto amministrativo, TUEL, Costituzionale, lavoro PA, trasparenza/anticorruzione, polizia giudiziaria-edilizia-ambientale, documentazione amministrativa, penale (reati contro PA), esercizi commerciali, privacy GDPR; orale su stessi temi, inglese e informatica.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: protocollo@pec.comune.amantea.cs.it – comune.amantea.cs.it

Laino Castello

Profilo: Funzionario Polizia Locale (mobilità volontaria esterna art. 30 d.lgs. 165/2001)

Posti: 1 – Contratto: tempo pieno e indeterminato – Area: Funzionari ed Elevata Qualificazione

Scadenza: 12 ottobre 2025 (domenica)

Requisiti principali: dipendente a tempo indeterminato e pieno in altra PA; superamento periodo di prova; inquadramento nell’Area Funzionari ed EQ – profilo equivalente; idoneità psico-fisica; laurea triennale/magistrale/vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche; patente B; assenza condanne/pendenze e sanzioni disciplinari; assenso alla mobilità volontaria.

Prove: colloquio su TUEL, Codice della Strada, Testo unico stupefacenti, sicurezza città (D.L. 14/2017), sicurezza pubblica e immigrazione (D.L. 113/2018), Codice penale (reati patrimonio/persona/PA), procedura penale (atti PG, arresti art. 380 e 381 c.p.p.), codice comportamento, privacy (D.Lgs. 196/2003 e GDPR), trasparenza/anticorruzione, diritto amministrativo (procedimento e atti).

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: concorsi@comune.cosenza.it – comune.cosenza.it

Laino Castello

Laino Castello

Profilo: Funzionario (ex Istruttore Direttivo) Amministrativo-Contabile (riapertura termini)

Posti: 1 – Contratto: tempo indeterminato part-time 24 h/sett. – Area: Funzionari ed Elevata Qualificazione

Contratto: tempo indeterminato part-time 24 h/sett. – Area: Funzionari ed Elevata Qualificazione Scadenza: 6 ottobre 2025 (lunedì)

Requisiti principali: laurea triennale (L-16, L-17, L-18, L-28, L-33, L-14, L-2, L-36, L-15, L-19, L-41) oppure laurea magistrale/vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Finanza, Relazioni internazionali, Scienze dell’economia, Scienze politiche, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico-aziendali, Cooperazione allo sviluppo, Scienze statistiche, Teorie e tecniche della normazione, Studi europei.

Prove: eventuale preselezione con quiz; prova scritta teorica (tema o quesiti) e teorico/pratica (atti giuridico-amministrativi, iter procedurali, simulazioni di casi); prova orale su ordinamento autonomie locali, contabilità e tributi pubblici, diritto amministrativo, costituzionale e civile (libri I, III e IV), procedimento amministrativo e accesso, rapporto di lavoro PA, documentazione amministrativa, contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione, protezione dati, reati PA; verifica inglese e informatica.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: tel. 0981 82004 – ufficiotecnico@comune.lainocastello.cs.it – comune.lainocastello.cs.it

Provincia di Cosenza

Polizia Locale

Profilo: Elenco di idonei – Istruttore Area Vigilanza Polizia Locale

Posti: 1 (formazione elenco) – Contratto: tempo determinato

Scadenza: 9 ottobre 2025 (giovedì)

Requisiti principali: cittadinanza italiana/UE/Paesi terzi (art. 38 d.lgs. 165/2001); età ≥18 anni; godimento diritti civili e politici; assenza condanne e destituzioni; idoneità fisica; diploma scuola secondaria superiore; conoscenza inglese e informatica.

Prove: prova scritta con 30 quiz (punteggio +1/-0,50/0) estratti da 60 quesiti su ordinamento enti locali, rapporto pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), polizia locale, diritto penale tutela PA, codice comportamento, codice ambiente e urbanistica, anticorruzione (L. 190/2012), trasparenza (d.lgs. 33/2013), conoscenze mansioni profilo, inglese e informatica.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: provincia.cs.it/portale

Provincia di Cosenza

Funzionari

Profilo: Elenco idonei Funzionario Amministrativo-Finanziario

Posti: 1 (formazione elenco) – Contratto: tempo determinato

Scadenza: 3 ottobre 2025 (venerdì)

Requisiti principali: diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale (qualsiasi disciplina).

Prove: prova scritta con 30 quiz (+1/-0,5/0) su diritto costituzionale, appalti pubblici, ordinamento enti locali (d.lgs. 267/2000), procedimento amministrativo e giustizia amministrativa, contabilità pubblica e giustizia contabile, reati PA, obbligazioni e contratti, accesso e privacy, trasparenza e anticorruzione, lavoro pubblico, codice comportamento, procedimento disciplinare, inglese e informatica.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Profilo: Elenco idonei Funzionario Tecnico

Posti: 1 (formazione elenco) – Contratto: tempo determinato

Scadenza: 3 ottobre 2025 (venerdì)

Requisiti principali: laurea magistrale LM-03, LM-04, LM-23, LM-24, LM-35 o equipollenti (architettura, ingegneria civile/edile/ambiente).

Prove: prova scritta con 30 quiz (+1/-0,5/0) su appalti pubblici e contabilità lavori, sicurezza cantieri (d.lgs. 81/2008), progettazione edifici pubblici e normativa tecnica, rischio sismico, efficienza energetica, CAM edilizia, requisiti acustici, legislazione edilizia/urbanistica/vincoli, espropri, uso CAD, ordinamento enti locali, procedimento amministrativo, privacy, trasparenza/anticorruzione, lavoro pubblico, codice comportamento, inglese e informatica.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: provincia.cs.it/portale

Profilo: Operatore Esperto Area Tecnica (elenco idonei)

Posti: 1 – Contratto: tempo determinato

Scadenza: 3 ottobre 2025 (venerdì)

Requisiti principali: assolvimento obbligo scolastico (licenza media).

Prove: prova scritta 30 quiz (+1/-0,5/0) su ordinamento enti locali, rapporto pubblico impiego, sicurezza lavoro e guida, codice comportamento, privacy, anticorruzione, mansioni uffici tecnici enti locali, inglese e informatica.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: provincia.cs.it/portale

Scalea

Profilo: Funzionario Tecnico (art. 110 T.U.E.L.)

Posti: 1 – Contratto: tempo determinato part-time 18 h/sett. – Area: Funzionari ed EQ

Scadenza: 2 ottobre 2025 (giovedì)

Requisiti principali: laurea DL/LS/LM in architettura o ingegneria (civile/edile/ambiente) con abilitazione professionale; comprovata esperienza pluriennale nel ruolo tecnico presso enti pubblici o equiparabili.

Prove: selezione pubblica mediante valutazione curriculum e colloquio su lavori pubblici, contrattualistica pubblica, programmazione e gestione lavori, normativa ambientale e tutela paesaggio, diritto amministrativo, appalti/contratti, patrimonio, protezione civile.

Domanda: tramite INPA → inpa.gov.it

Contatti: tel. 0985 282233 – affarigenerali@comune.scalea.cs.it – PEC urp.scalea@asmepec.it – Albo Scalea

Parco Nazionale della Sila

Profilo: Assistente Amministrativo-Contabile (manifestazione di interesse per utilizzo graduatorie)

Posti: 1 – Contratto: tempo indeterminato

Scadenza: 28 settembre 2025 (domenica) – le PA devono manifestare interesse entro 23 settembre 2025 ore 12.

Requisiti principali: diploma di ragioniere o equipollente (riservato alle amministrazioni pubbliche che concedono l’utilizzo delle graduatorie, non ai candidati).

Domanda: PEC delle Amministrazioni interessate → parcosila@pec.it con oggetto “Manifestazione disponibilità utilizzo graduatorie profilo professionale Assistente amministrativo-contabile con diploma di Ragioniere o equipollente”.

Bando: inpa.gov.it

Contatti: a.cortese@parcosila.it – parcosila.it

Rende

Consiglio Nazionale delle Ricerche – IIT Rende

Profilo: Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (VI livello – Full Stack Developer / Amministratore di Sistema / Data Science base)

Posti: 1 – Contratto: tempo pieno e indeterminato

Scadenza: 17 ottobre 2025 (venerdì)

Requisiti principali: diploma scuola secondaria di secondo grado.

Prove: prova scritta teorico-pratica su sviluppo web full stack (Java, C, C++, PHP, Python, JavaScript), amministrazione sistemi Linux/Windows, virtualizzazione, reti, database MySQL/PostgreSQL, cloud, scripting BASH, analisi dati e machine learning; prova orale su stesse conoscenze e discussione esperienze professionali.

Domanda: esclusivamente online su portale CNR → selezionionline.cnr.it – bando su INPA

Contatti: Call Detail CNR