Con l’avvio del 2026 restano attivi, anche nella provincia di Cosenza, diversi concorsi pubblici promossi da Comuni ed enti di ricerca, con scadenze fissate nei primi mesi dell’anno. Si tratta soprattutto di profili tecnici, amministrativi e operativi, rivolti sia a diplomati sia a laureati. Di seguito una guida chiara e schematica, città per città, con profili richiesti, scadenze, procedure di selezione, modalità di presentazione della domanda e contatti ufficiali per informazioni.

Corigliano-Rossano

  • Profilo: Area operatori esperti – 4 posti
  • Scadenza: 29 marzo 2026
  • Procedura ed esami
  • Concorso pubblico per titoli ed esami
  • Prova scritta e/o pratica sulle mansioni del profilo
  • Prova orale su funzioni dell’ente e normativa di base
  • Domanda
  • Presentazione tramite PEC o modalità indicate nel bando
  • Link ufficiale bando https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it → sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso

Contatti

Centralino: 0983 5291

Trebisacce

  • Profilo: Operatore esperto – letturista / collaboratore amministrativo (3 posti)
  • Scadenza: 29 gennaio 2026
  • Procedura ed esami
  • Prova scritta a contenuto tecnico-amministrativo
  • Prova orale
  • Domanda
  • Invio secondo le modalità indicate dal Comune (PEC o portale)
  • Link ufficiale bando https://www.comune.trebisacce.cs.it → sezione Bandi di concorso

Contatti

Tel: 0981 5711

Profilo: Operatore esperto – muratore / segnaletica stradale (1 posto)

Scadenza: 29 gennaio 2026

Procedura ed esami

Prova pratica

Colloquio orale su sicurezza e mansioni

Link ufficiale bando https://www.comune.trebisacce.cs.it → sezione Bandi di concorso

Torano Castello

  • Profilo: Operatore esperto – conduttore macchine operatrici (2 posti)
  • Scadenza: 29 gennaio 2026
  • Procedura ed esami
  • Prova pratica di utilizzo dei mezzi
  • Prova orale su normativa e sicurezza
  • Domanda
  • Presentazione secondo quanto indicato nel bando comunale. https://www.comune.toranocastello.cs.it → sezione Bandi di concorso

Contatti

Tel: 0984 508001

Belmonte Calabro

  • Profilo: Funzionario tecnico – part-time 50% (1 posto)
  • Scadenza: 9 gennaio 2026
  • Procedura ed esami
  • Prova scritta tecnico-professionale
  • Prova orale su urbanistica e lavori pubblici
  • Domanda
  • Presentazione secondo le modalità indicate nel bando
  • Link ufficiale bando https://www.comune.belmontecalabro.cs.it → sezione Amministrazione Trasparente / Concorsi

Contatti

Tel: 0982 96012

Orsomarso

  • Profilo: Funzionario tecnico – part-time 18 ore (1 posto)
  • Scadenza: 8 gennaio 2026
  • Procedura ed esami
  • Valutazione dei titoli
  • Colloquio orale tecnico-motivazionale
  • Domanda
  • Invio secondo le istruzioni del bando
  • Link ufficiale bando https://www.comune.orsomarso.cs.it → sezione Bandi e concorsi

Contatti

Tel: 0985 89021

Rende

Ente: Consiglio Nazionale delle Ricerche – ICAR

  • Profilo: Borse di ricerca (2 posti)
  • Scadenza: 7 gennaio 2026
  • Procedura ed esami
  • Valutazione dei titoli
  • Colloquio scientifico
  • Domanda
  • Presentazione secondo le modalità previste dal CNR
  • Link ufficiale bando https://www.icar.cnr.it → sezione Concorsi e Borse di ricerca

https://selezionionline.cnr.it

Contatti

Tel: 0984 841453