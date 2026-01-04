Con l’avvio del 2026 restano attivi, anche nella provincia di Cosenza, diversi concorsi pubblici promossi da Comuni ed enti di ricerca, con scadenze fissate nei primi mesi dell’anno. Si tratta soprattutto di profili tecnici, amministrativi e operativi, rivolti sia a diplomati sia a laureati. Di seguito una guida chiara e schematica, città per città, con profili richiesti, scadenze, procedure di selezione, modalità di presentazione della domanda e contatti ufficiali per informazioni.

Corigliano-Rossano

Profilo: Area operatori esperti – 4 posti

Scadenza: 29 marzo 2026

Procedura ed esami

Concorso pubblico per titoli ed esami

Prova scritta e/o pratica sulle mansioni del profilo

Prova orale su funzioni dell’ente e normativa di base

Domanda

Presentazione tramite PEC o modalità indicate nel bando

Link ufficiale bando https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it → sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso

Contatti

Centralino: 0983 5291

Trebisacce

Profilo: Operatore esperto – letturista / collaboratore amministrativo (3 posti)

Scadenza: 29 gennaio 2026

Procedura ed esami

Prova scritta a contenuto tecnico-amministrativo

Prova orale

Domanda

Invio secondo le modalità indicate dal Comune (PEC o portale)

Link ufficiale bando https://www.comune.trebisacce.cs.it → sezione Bandi di concorso

Contatti

Tel: 0981 5711

Profilo: Operatore esperto – muratore / segnaletica stradale (1 posto)

Scadenza: 29 gennaio 2026

Procedura ed esami

Prova pratica

Colloquio orale su sicurezza e mansioni

Link ufficiale bando https://www.comune.trebisacce.cs.it → sezione Bandi di concorso

Torano Castello

Profilo: Operatore esperto – conduttore macchine operatrici (2 posti)

Scadenza: 29 gennaio 2026

Procedura ed esami

Prova pratica di utilizzo dei mezzi

Prova orale su normativa e sicurezza

Domanda

Presentazione secondo quanto indicato nel bando comunale. https://www.comune.toranocastello.cs.it → sezione Bandi di concorso

Contatti

Tel: 0984 508001

Belmonte Calabro

Profilo: Funzionario tecnico – part-time 50% (1 posto)

Scadenza: 9 gennaio 2026

Procedura ed esami

Prova scritta tecnico-professionale

Prova orale su urbanistica e lavori pubblici

Domanda

Presentazione secondo le modalità indicate nel bando

Link ufficiale bando https://www.comune.belmontecalabro.cs.it → sezione Amministrazione Trasparente / Concorsi

Contatti

Tel: 0982 96012

Orsomarso

Profilo: Funzionario tecnico – part-time 18 ore (1 posto)

Scadenza: 8 gennaio 2026

Procedura ed esami

Valutazione dei titoli

Colloquio orale tecnico-motivazionale

Domanda

Invio secondo le istruzioni del bando

Link ufficiale bando https://www.comune.orsomarso.cs.it → sezione Bandi e concorsi

Contatti

Tel: 0985 89021

Rende

Ente: Consiglio Nazionale delle Ricerche – ICAR

Profilo: Borse di ricerca (2 posti)

Scadenza: 7 gennaio 2026

Procedura ed esami

Valutazione dei titoli

Colloquio scientifico

Domanda

Presentazione secondo le modalità previste dal CNR

Link ufficiale bando https://www.icar.cnr.it → sezione Concorsi e Borse di ricerca

https://selezionionline.cnr.it

Contatti

Tel: 0984 841453