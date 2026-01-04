Dai Comuni al CNR di Rende: profili richiesti, scadenze, prove d’esame e link ufficiali. Ecco tutte le informazioni utii
Con l’avvio del 2026 restano attivi, anche nella provincia di Cosenza, diversi concorsi pubblici promossi da Comuni ed enti di ricerca, con scadenze fissate nei primi mesi dell’anno. Si tratta soprattutto di profili tecnici, amministrativi e operativi, rivolti sia a diplomati sia a laureati. Di seguito una guida chiara e schematica, città per città, con profili richiesti, scadenze, procedure di selezione, modalità di presentazione della domanda e contatti ufficiali per informazioni.
Corigliano-Rossano
- Profilo: Area operatori esperti – 4 posti
- Scadenza: 29 marzo 2026
- Procedura ed esami
- Concorso pubblico per titoli ed esami
- Prova scritta e/o pratica sulle mansioni del profilo
- Prova orale su funzioni dell’ente e normativa di base
- Domanda
- Presentazione tramite PEC o modalità indicate nel bando
- Link ufficiale bando https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it → sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso
Contatti
Centralino: 0983 5291
Trebisacce
- Profilo: Operatore esperto – letturista / collaboratore amministrativo (3 posti)
- Scadenza: 29 gennaio 2026
- Procedura ed esami
- Prova scritta a contenuto tecnico-amministrativo
- Prova orale
- Domanda
- Invio secondo le modalità indicate dal Comune (PEC o portale)
- Link ufficiale bando https://www.comune.trebisacce.cs.it → sezione Bandi di concorso
Contatti
Tel: 0981 5711
Profilo: Operatore esperto – muratore / segnaletica stradale (1 posto)
Scadenza: 29 gennaio 2026
Procedura ed esami
Prova pratica
Colloquio orale su sicurezza e mansioni
Link ufficiale bando https://www.comune.trebisacce.cs.it → sezione Bandi di concorso
Torano Castello
- Profilo: Operatore esperto – conduttore macchine operatrici (2 posti)
- Scadenza: 29 gennaio 2026
- Procedura ed esami
- Prova pratica di utilizzo dei mezzi
- Prova orale su normativa e sicurezza
- Domanda
- Presentazione secondo quanto indicato nel bando comunale. https://www.comune.toranocastello.cs.it → sezione Bandi di concorso
Contatti
Tel: 0984 508001
Belmonte Calabro
- Profilo: Funzionario tecnico – part-time 50% (1 posto)
- Scadenza: 9 gennaio 2026
- Procedura ed esami
- Prova scritta tecnico-professionale
- Prova orale su urbanistica e lavori pubblici
- Domanda
- Presentazione secondo le modalità indicate nel bando
- Link ufficiale bando https://www.comune.belmontecalabro.cs.it → sezione Amministrazione Trasparente / Concorsi
Contatti
Tel: 0982 96012
Orsomarso
- Profilo: Funzionario tecnico – part-time 18 ore (1 posto)
- Scadenza: 8 gennaio 2026
- Procedura ed esami
- Valutazione dei titoli
- Colloquio orale tecnico-motivazionale
- Domanda
- Invio secondo le istruzioni del bando
- Link ufficiale bando https://www.comune.orsomarso.cs.it → sezione Bandi e concorsi
Contatti
Tel: 0985 89021
Rende
Ente: Consiglio Nazionale delle Ricerche – ICAR
- Profilo: Borse di ricerca (2 posti)
- Scadenza: 7 gennaio 2026
- Procedura ed esami
- Valutazione dei titoli
- Colloquio scientifico
- Domanda
- Presentazione secondo le modalità previste dal CNR
- Link ufficiale bando https://www.icar.cnr.it → sezione Concorsi e Borse di ricerca
https://selezionionline.cnr.it
Contatti
Tel: 0984 841453