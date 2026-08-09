Azienda Zero avvia la selezione regionale a tempo pieno e indeterminato. Otto posti a Reggio Calabria e cinque a Catanzaro

Cinque nuove assunzioni sono destinate all’Asp di Cosenza nell’ambito del concorso regionale per Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Azienda Zero ha indetto la procedura per titoli ed esami che mette complessivamente a disposizione 18 posti a tempo pieno e indeterminato nel Servizio sanitario regionale della Calabria.

La selezione sarà gestita attraverso un’unica procedura regionale e interesserà le Aziende sanitarie provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Cinque posti all’Asp di Cosenza

I 18 posti sono distribuiti tra tre aziende. Il fabbisogno maggiore riguarda l’Asp di Reggio Calabria, alla quale sono destinate otto unità.

Cinque posti sono previsti per l’Asp di Cosenza e altrettanti per l’Asp di Catanzaro.

I vincitori saranno inseriti nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, ruolo sanitario, nell’ambito delle professioni sanitarie della prevenzione.

Al termine delle prove sarà formata un’unica graduatoria regionale. Seguendo l’ordine della stessa, i vincitori potranno scegliere tra i posti ancora disponibili nelle diverse aziende interessate.

Il bando stabilisce che gli assunti dovranno permanere alle dipendenze dell’azienda di destinazione per almeno cinque anni.

Chi può partecipare al concorso

Tra i requisiti specifici è richiesto il possesso della laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, classe L/SNT04 – Professioni sanitarie della prevenzione.

Sono ammessi anche il corrispondente diploma universitario e gli altri titoli riconosciuti equipollenti o equiparati indicati dal bando. Sono disciplinati inoltre i casi dei titoli conseguiti all’estero e riconosciuti dall’ordinamento italiano.

È richiesta l’iscrizione all’Albo professionale dei Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro sia al momento della presentazione della domanda sia all’atto dell’assunzione. Per gli iscritti a un corrispondente albo professionale di uno Stato dell’Unione europea resta l’obbligo di iscriversi a quello italiano prima dell’ingresso in servizio.

Non è previsto un limite di età, salvo quello stabilito per il collocamento a riposo.

Domande attraverso il portale InPA

Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica utilizzando il Portale del Reclutamento InPA.

L’accesso avviene attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine per partecipare scadrà alle 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del bando su InPA.

Per partecipare è richiesto, a pena di esclusione, anche il pagamento di un contributo di 10 euro. La ricevuta dovrà essere allegata alla domanda telematica.

Fino alla scadenza sarà possibile annullare un’istanza già trasmessa, apportare le correzioni necessarie e procedere con un nuovo invio.

Come si svolgeranno le prove

La commissione avrà a disposizione complessivamente 100 punti: 40 per i titoli e 60 per le prove d’esame.

Sono previste una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale. Per entrambe sarà necessario ottenere almeno 21 punti su 30.

La prova orale comprenderà anche gli accertamenti sulla conoscenza della lingua inglese e degli elementi di informatica.

Qualora le domande fossero più di mille, Azienda Zero potrà far precedere gli esami da una prova preselettiva. Il punteggio ottenuto in questa fase non concorrerà alla valutazione finale.

Il concorso subordinato alla mobilità

Il bando contiene una condizione preliminare rilevante. La procedura concorsuale sarà espletata soltanto nel caso in cui la mobilità volontaria prioritaria risulti deserta o abbia esito negativo, anche parzialmente, e subordinatamente all’esito negativo della procedura relativa al personale in disponibilità.

Le effettive assunzioni saranno inoltre sottoposte alla verifica della compatibilità economica nei bilanci delle aziende destinatarie.