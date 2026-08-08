Coinvolti tre veicoli. Sul posto Anas, 118 e soccorso meccanico per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione, cosa avvenuta intorno alle 19.30

E’ rimasto rallentato a lungo il traffico lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli, con due persone rimaste ferite.

Il sinistro si è verificato in direzione sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Altilia Grimaldi, in provincia di Cosenza, e San Mango d’Aquino, nel Catanzarese. L’incidente sta provocando rallentamenti alla circolazione, con possibili disagi per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, gli operatori del 118 e il soccorso meccanico. Le squadre sono impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie a liberare la carreggiata e consentire il ritorno alla normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Agli automobilisti in viaggio sulla A2 in direzione sud si raccomanda prudenza e di prestare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni del personale presente sul posto. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 19.30.