Dal primo settembre Giampaolo Latella rientrerà nei ruoli del Ministero a Roma. Era arrivato lo scorso ottobre dopo il pensionamento di Rosario Branda. In attesa della nuova nomina, le funzioni saranno affidate al vicedirettore Giovanni Guagliardi

Dopo dieci mesi di attività, il direttore di Confindustria Cosenza, Giampaolo Latella, lascia l’incarico per rientrare, dal primo settembre, nei ruoli del Ministero della Salute, a Roma.

Si era insediato nello scorso mese di ottobre in sostituzione di Rosario Branda, andato in quiescenza e che oggi è membro della giunta comunale di Palazzo dei Bruzi al fianco di Franz Caruso. Le funzioni saranno temporaneamente assunte dal vicedirettore Giovanni Guagliardi. Nelle prossime settimane il consiglio direttivo dell’organismo si determinerà per la nomina di una nuova figura.