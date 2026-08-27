Le fiamme hanno avvolto durante la notte i chioschi per la vendita di fiori situati nel piazzale del cimitero di Corigliano, a Corigliano-Rossano. Le strutture appartengono a Gianfranco e Vincenzo Marrazzo, padre e figlio, da molti anni impegnati nell’attività davanti al camposanto.

I primi elementi raccolti fanno ipotizzare un’origine dolosa del rogo. Gli investigatori stanno quindi cercando di stabilire se l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente e quale possa essere il movente.

All’alba sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento cittadino, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di polizia di Corigliano-Rossano, incaricati degli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto e individuare gli eventuali responsabili.