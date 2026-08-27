Dai primi rilievi pare si sia trattato di un gesto doloso. Le strutture colpite sono di una famiglia che da anni opera sul posto

Le fiamme hanno avvolto durante la notte i chioschi per la vendita di fiori situati nel piazzale del cimitero di Corigliano, a Corigliano-Rossano. Le strutture appartengono a Gianfranco e Vincenzo Marrazzo, padre e figlio, da molti anni impegnati nell’attività davanti al camposanto.

I primi elementi raccolti fanno ipotizzare un’origine dolosa del rogo. Gli investigatori stanno quindi cercando di stabilire se l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente e quale possa essere il movente.

All’alba sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento cittadino, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di polizia di Corigliano-Rossano, incaricati degli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto e individuare gli eventuali responsabili.