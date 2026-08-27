Due mezzi agricoli sono stati distrutti da un incendio scoppiato durante la notte in contrada Porro, nell’area compresa tra Sibari e Doria, nel territorio di Cassano all’Ionio.

Il fuoco si è propagato rapidamente all’interno del capannone di un’azienda agricola, avvolgendo i veicoli custoditi nella struttura e sollevando una densa colonna di fumo. A lanciare l’allarme sono stati i proprietari, residenti nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Castrovillari, impegnate senza sosta fino all’alba. Il loro intervento ha permesso di limitare i danni al capannone e di impedire che le fiamme raggiungessero gli altri mezzi parcheggiati all’interno e nelle aree circostanti.

Secondo una prima ricostruzione, i veicoli andati distrutti sarebbero due trattori utilizzati dall’impresa per i lavori nei campi.

Resta ancora da chiarire l’origine dell’incendio. Le cause non sono state accertate e, al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Cassano all’Ionio, guidati dal capitano Chiara Baione, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per fare luce sull’episodio.