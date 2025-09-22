Ritardi nei pagamenti, i sindacati proclamano lo stato di agitazione a Cosenza Lavoratori delle pulizie senza stipendio di agosto: chiesto incontro urgente con le aziende

I sindacati di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione per i dipendenti delle aziende Il Faro Società Cooperativae CSF Costruzioni e Servizi Srl, impegnati nell’appalto di pulizia presso le strutture sanitarie dell’Azienda Provinciale di Cosenza.

La decisione è maturata dopo il mancato pagamento delle spettanze relative al mese di agosto 2025. «Nonostante le sollecitazioni inviate – si legge nelle note sindacali – non è arrivata alcuna risposta utile a rassicurare i lavoratori».

Il personale interessato, in gran parte con contratti part-time, monoreddito e con carichi familiari, vive una condizione di forte preoccupazione. I sindacati hanno pertanto chiesto la convocazione di un incontro urgente, in applicazione della legge 146/90, per tentare una conciliazione e garantire la regolarità nei pagamenti.

Le organizzazioni sindacali hanno chiarito che, in assenza di soluzioni tempestive, verrà indetta una giornata di protesta. «Il nostro obiettivo – sottolineano – è tutelare i diritti dei lavoratori e assicurare il rispetto del contratto collettivo nazionale». Alla mobilitazione hanno aderito diverse sigle, tra cui Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Cub Calabria, che hanno inviato la proclamazione a Prefettura, Questura, Commissione di Garanzia e alla Direzione dell’Asp di Cosenza