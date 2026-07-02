Il Comune seleziona artigiani, produttori e operatori dell'enogastronomia. Il sindaco Caruso: «Vogliamo costruire un Natale capace di generare economia e socialità»

Parte la selezione degli espositori che animeranno "Il Giardino del Natale – Cosenza", il nuovo progetto promosso dall'Amministrazione comunale che, dal 21 novembre al 6 gennaio, trasformerà la Villa Nuova in un villaggio natalizio dedicato a tradizioni, artigianato, gastronomia e intrattenimento.

È stato pubblicato l'avviso pubblico rivolto ad artigiani, produttori, operatori del settore enogastronomico e creativi interessati a partecipare all'iniziativa con prodotti e proposte coerenti con il tema natalizio.

L'obiettivo è realizzare un'offerta di qualità che valorizzi le eccellenze del territorio, coniugando tradizione e innovazione e contribuendo a rendere il villaggio un punto di riferimento per cittadini e visitatori durante le festività.

L'iniziativa rientra nella strategia dell'Amministrazione comunale per rafforzare l'attrattività turistica della città nel periodo natalizio, sostenere il commercio locale e valorizzare gli spazi urbani attraverso eventi capaci di richiamare pubblico.

«Con questo avviso – dichiara il sindaco Franz Caruso – non stiamo semplicemente selezionando degli espositori, ma stiamo chiamando a raccolta le energie migliori della città e del territorio provinciale. Vogliamo costruire insieme un Natale che sia all'altezza dell'identità e delle potenzialità di Cosenza. Il Giardino del Natale sarà un luogo da vivere, non solo da visitare, capace di generare economia, socialità e senso di comunità. Per questo abbiamo scelto di puntare sulla qualità, sulla valorizzazione delle produzioni locali e sulla partecipazione attiva degli operatori».

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura seguendo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cosenza.

L'Amministrazione invita operatori e imprese del territorio a partecipare al progetto, con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un appuntamento che punta a diventare uno degli eventi simbolo del Natale cosentino.