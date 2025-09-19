Segnali incoraggianti arrivano dal sistema imprenditoriale cosentino. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Cosenza, nel secondo trimestre 2025 il saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni segna +368 imprese, con 835 nuove attività registrate e 467 chiuse. È il miglior risultato dal 2021 e porta il numero complessivo delle imprese a 65.537 unità. L’incremento (+0,6%) è superiore alla media nazionale, ferma al +0,3%.

Il panorama locale è ancora dominato dalle ditte individuali (64%), ma la crescita è trainata dalle società di capitale, che mostrano il saldo più consistente. Le micro e piccole imprese rappresentano oltre il 99% del totale, ma si registra anche un aumento delle realtà più strutturate: oggi sono 12 le grandi imprese attive, in crescita rispetto al 2024.

Un tratto distintivo del territorio è la forte presenza di imprese femminili (24,4%) e giovanili (8,7%), entrambe al di sopra della media nazionale. Le attività avviate da cittadini stranieri, pur meno diffuse, continuano a crescere. Il sistema imprenditoriale cosentino si conferma giovane e dinamico: oltre la metà delle aziende è nata dopo il 2010 e una su quattro dal 2020 in avanti. Il commercio resta il comparto principale, con oltre un quarto delle imprese. Seguono agricoltura, costruzioni e turismo, mentre la manifattura segna un incremento significativo. Da evidenziare anche la crescita delle attività culturali come musei, archivi e biblioteche, segno di un’economia che guarda anche alla valorizzazione del patrimonio locale.

La Camera di Commercio di Cosenza mette a disposizione cittadini e imprese una sezione dedicata, “La tua economia”, dove sono raccolti dati e analisi aggiornate per orientare le scelte strategiche.