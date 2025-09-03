Ai nastri di partenza “Cosenza Innova”, il percorso promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza nell’ambito del Servizio Nuove Imprese, dedicato alla promozione, al supporto e all’orientamento all’imprenditorialità e all’autoimpiego.

Un programma gratuito e selettivo, aperto a studenti, startupper e imprese del territorio, che combina formazione online, tutoring personalizzato e due hackathon in presenza, con l’obiettivo di validare, sviluppare e presentare idee d’impresa davanti a una giuria di esperti. Le candidature sono aperte fino al 5 settembre 2025 attraverso il modulo online disponibile al link: incubatoresei.it/cosenza-innova

Un programma compatto e operativo

Dal 8 al 12 settembre 2025 è prevista una settimana di formazione online (4 ore al giorno per 5 giorni) su business model, business plan, adempimenti fiscali e contributivi, bandi e incentivi, finanziamenti e accesso al credito. Un percorso pratico pensato per fornire strumenti immediatamente utilizzabili.

In parallelo, ogni pomeriggio dalle 15 alle 18 sarà attivo il tutoring personalizzato: incontri individuali o in micro-gruppi con esperti, utili ad approfondire dubbi, rifinire progetti e prepararsi alle prove finali.

Gli hackathon

Le prove sul campo si terranno alla Camera di Commercio di Cosenza:

il 16 e 17 settembre 2025, due giornate dedicate ad aspiranti imprenditori, startupper e neo-imprese con sessioni di co-design, mentorship e pitch finale davanti a una giuria di esperti;

il 22 e 23 settembre 2025, spazio agli studenti, impegnati in team con la metodologia del business game per allenare creatività, problem solving e capacità progettuali.

Con “Cosenza Innova” la Camera di Commercio punta a rafforzare la cultura imprenditoriale locale, offrendo ai giovani e alle imprese un’occasione concreta per trasformare le idee in progetti sostenibili.