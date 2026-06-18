Il neo presidente Gigi Catanzaro: «L’ingegneria è motore di innovazione, sicurezza e sviluppo sostenibile e deve continuare a essere protagonista delle trasformazioni in atto»

Si apre una nuova fase per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza con l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e l’elezione del Presidente Pierluigi Catanzaro, affiancato da Marco Maria Granata (Vicepresidente), Salvatore Risoli (Segretario) e Maria Angela Speranza (Tesoriere). Prende il via un percorso orientato a rafforzare il ruolo dell’ingegneria nei processi di innovazione e sviluppo del territorio.

Nel suo primo intervento il Presidente ha ringraziato il Presidente uscente Marco Saverio Ghionna, il Consiglio che ha concluso il mandato e tutti gli iscritti per la fiducia accordata: «Assumo questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità. L’Ordine rappresenta una comunità professionale fondamentale per il futuro del territorio. L’ingegneria è motore di innovazione, sicurezza e sviluppo sostenibile e deve continuare a essere protagonista delle trasformazioni in atto».

La nuova governance punta a un Ordine sempre più aperto, inclusivo e vicino agli iscritti, rafforzando il dialogo con istituzioni, imprese e comunità locali. Tra le priorità indicate figurano il potenziamento della formazione professionale, il rafforzamento delle tutele per gli iscritti e una particolare attenzione alle nuove generazioni di professionisti: «Vogliamo essere un Ordine capace di accompagnare gli ingegneri nelle sfide quotidiane e di valorizzarne competenze e talenti, consolidando al tempo stesso il ruolo strategico della professione nello sviluppo del territorio».

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla valorizzazione delle diverse specializzazioni dell’ingegneria, promuovendo le eccellenze presenti nei settori civile e ambientale, industriale e dell’informazione. Al centro della nuova visione vi sono le grandi sfide dei prossimi anni: transizione digitale, sostenibilità, sicurezza, innovazione tecnologica e transizione ecologica. «Le competenze e la preparazione degli ingegneri cosentini rappresentano una risorsa straordinaria per affrontare queste sfide. L’ingegneria non è soltanto applicazione della scienza, ma un servizio alla società". Il Presidente ha concluso con un messaggio rivolto a tutti gli iscritti: «Le porte dell’Ordine saranno sempre aperte all’ascolto, al confronto e alla partecipazione. Solo attraverso la condivisione potremo costruire insieme un Ordine sempre più forte e protagonista del futuro».