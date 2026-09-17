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La gestione delle strisce blu di Cosenza potrebbe passare temporaneamente al Consorzio Meridionale Trasporti, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio e tutelare i lavoratori dell’Amaco, società attualmente sottoposta a liquidazione giudiziale.

Il sindaco Franz Caruso ha comunicato la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad accogliere la richiesta presentata dal presidente del consiglio di amministrazione di Cometra, Aristide Vercillo Martino. L’istanza riguarda l’attribuzione temporanea delle aree di sosta tariffata del centro cittadino precedentemente gestite dall’azienda di trasporto pubblico locale.

La risposta del Comune a Cometra

La richiesta del consorzio ha ricevuto un riscontro positivo da parte del sindaco, che ha formalizzato la disponibilità del Comune ad assegnare la gestione delle aree e dei sistemi di sosta a pagamento.

Nel comunicato diffuso da Palazzo dei Bruzi non vengono indicati la durata dell’eventuale affidamento, i tempi per il passaggio operativo o le ulteriori procedure amministrative necessarie. L’obiettivo dichiarato è però quello di scongiurare l’interruzione del servizio e creare le condizioni per la tutela del personale finora impegnato nella gestione dei parcheggi.

«Non appena si è profilato uno spiraglio concreto per mettere in sicurezza i dipendenti dell’Amaco che rischiavano di rimanere fuori dal circuito lavorativo, abbiamo risposto con immediatezza e fatti concreti», afferma Caruso.

La tutela dei lavoratori Amaco

La salvaguardia occupazionale viene indicata dal sindaco come condizione prioritaria dell’operazione. Il possibile subentro di Cometra dovrebbe consentire di preservare le posizioni dei dipendenti addetti alle strisce blu, evitando ricadute sociali sulle famiglie coinvolte.

«Da sindaco, socialista e riformista, considero il lavoro un diritto sacro e inviolabile: la difesa dell’occupazione e la dignità delle persone vengono prima di ogni altra cosa. Non lasceremo solo nessuno», aggiunge il primo cittadino.

Il Comune intende quindi collegare la continuità della gestione dei parcheggi a pagamento alla protezione del personale impiegato nel servizio.

La crisi dell’azienda di trasporto

L’iniziativa si inserisce nel confronto istituzionale aperto dopo l’avvio della liquidazione giudiziale dell’Amaco. Nei mesi precedenti Caruso aveva sollecitato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e l’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo, chiedendo la convocazione urgente di un tavolo dedicato alla crisi aziendale.

Al centro del confronto erano state poste la continuità dei servizi di trasporto pubblico e la tutela dei livelli occupazionali. La gestione delle strisce blu rappresenta uno dei diversi segmenti di attività precedentemente riconducibili all’azienda comunale.

Continuità per il servizio di sosta

Accanto alla questione occupazionale, l’Amministrazione richiama la necessità di assicurare un servizio efficace agli automobilisti. Il passaggio temporaneo a Cometra dovrebbe riguardare sia le aree di parcheggio sia i sistemi utilizzati per la sosta tariffata.

La disponibilità espressa dal sindaco costituisce un primo passaggio verso l’affidamento. Per rendere operativo il subentro saranno necessari gli atti amministrativi previsti e la definizione delle condizioni riguardanti gestione, durata e impiego del personale.

Resta inoltre sullo sfondo il progetto complessivo per la futura gestione in concessione delle strisce blu e dei parcheggi in struttura della città, già inserito tra gli argomenti sottoposti all’esame del Consiglio comunale.