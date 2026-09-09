Un Sud a due facce: da una parte la crescita economica, con parametri interessanti, dall’altra il continuo abbandono dei giovani, sempre più propensi ad andare via. E la Calabria è la regione che più di tutte soffre del dramma dell’emigrazione giovanile. Lo sa bene Luca Bianchi, direttore di Svimez, che da Cerisano sferza la politica: «Il Sud sta vivendo un paradosso – spiega – perché da un lato cresce anche più del Centro-Nord, dall’altro i numeri sull’occupazione sono negativi: ci sono troppi lavoratori poveri che ancora non riescono ad arrivare a fine mese e, soprattutto, non si frena la fuga dei giovani che continuano ad andare via. Dal nostro ultimo report sono 50mila l’anno e questo perché non vengono proposti loro salari o posti di lavoro adeguati».

Quello dei salari non è però solo un problema che riguarda i giovani, visto che il reddito medio annuo in Calabria è sotto i 16mila euro. Lavoro sì, insomma, ma mal pagato: «Serve continuare sulle politiche d’investimento: in questo quadro – prosegue Bianchi – è importante, essenziale difendere la politica di coesione europea». E Svimez ha le idee chiarissime: «Noi faremo una proposta specifica e riteniamo che per i giovani che rimangono nel mezzogiorno ci sia bisogno di uno sgravio fiscale per aumentare i salari reali: non è possibile trasferirsi a Milano per fare una vita complessa e al limite quando tante potenzialità possono rimanere nel mezzogiorno. Questo è il primo tema che dovrebbe affrontare la politica».

Bianchi promuove il salario minimo: «Ma non basta più»

In questo senso la proposta del campo largo progressista sul salario minimo è, secondo Bianchi, importante: «I dati ci dicono che, laddove il salario minimo è stato introdotto, tutti gli stipendi sono aumentati. In Italia, in particolare nel Sud, dove rispetto agli anni del Covid abbiamo perso l’8% del potere d’acquisto dei salari, sarebbe uno strumento importante».

Una misura che, però, da sola non basta: «Serve aumentare – aggiunge Bianchi – i salari di nuova entrata e quelli dei giovani laureati: questo è fondamentale, vorrebbe dire poter investire sull’innovazione, che a sua volta crea produttività e migliorare ulteriormente gli stipendi. Servono – conclude il direttore di Svimez – politiche industriali selettive e servono interventi specifici per trattenere i giovani nel Sud Italia»