Tre serate dedicate alla musica, al racconto e alla memoria dei territori chiuderanno il Co.Ro. Summer Fest 2026. Dall’11 al 13 settembre, alle ore 21, Torre Sant’Angelo ospiterà la quinta edizione di “La Città dei Luoghi – Il Festival delle Appartenenze”.

La direzione artistica è affidata a Peppe Voltarelli, mentre a condurre gli appuntamenti sarà Valerio Corzani, musicista, autore, giornalista, fotografo e voce di Rai Radio3. La rassegna mette in relazione concerti, narrazioni autobiografiche, tradizioni popolari e identità provenienti da territori differenti.

L’apertura con Alessandro D’Alessandro e Andrea Satta

Il festival comincerà venerdì 11 settembre con il set per organetto solo di Alessandro D’Alessandro. Il musicista e compositore ha sviluppato una ricerca che conduce lo strumento della tradizione popolare verso l’elettronica, la sperimentazione e nuovi linguaggi sonori.

Nel 2017 D’Alessandro ha condiviso con Canio Loguercio la Targa Tenco per “Canti, ballate ed ipocondrie d’ammore”. Il suo percorso comprende inoltre collaborazioni con esponenti della musica italiana e internazionale.

Nella stessa serata Andrea Satta presenterà “Le Mamme Narranti”. Il cantante dei Têtes de Bois, scrittore e pediatra, porterà sul palco un progetto incentrato sulle narrazioni materne, sulle storie familiari e sulle differenti provenienze culturali. Il racconto diventa così uno strumento di incontro e riconoscimento reciproco.

L’omaggio a Claudio Lolli

Sabato 12 settembre sarà la volta del Serena Rispoli Duo, con Roberto Stimoli alla chitarra. La serata proseguirà con Paolo Capodacqua e un omaggio in duo a Claudio Lolli.

Capodacqua è stato per oltre vent’anni uno dei più stretti collaboratori musicali del cantautore bolognese, accompagnandolo alla chitarra e partecipando a dischi, concerti e altri progetti. L’esibizione ripercorrerà quindi dall’interno una parte della storia artistica di Lolli e della canzone d’autore italiana.

Passione Italiana e Flo per la serata conclusiva

Domenica 13 settembre il palco ospiterà “Passione Italiana”, progetto con Joelle Faye, Silvia Malagugini e Serena Rispoli. Lo spettacolo prende le mosse dal patrimonio dei canti e delle polifonie italiane, attraversando repertori tradizionali e sacri.

La quinta edizione sarà completata da Flo, nome d’arte di Floriana Cangiano, con “La canzone che ti devo”. Il progetto intreccia musica e racconto autobiografico, ripercorrendo Napoli, l’adolescenza, la periferia, il desiderio di diventare cantante e gli incontri che hanno contribuito alla formazione dell’identità artistica della protagonista.

Lo spettacolo nasce dall’omonimo libro di Flo e si trasforma sul palco in un viaggio tra concerto e narrazione.

La quinta edizione del Festival delle Appartenenze

“La Città dei Luoghi” è nata nel 2021 con l’obiettivo di raccontare la ricchezza culturale della provincia italiana attraverso esperienze radicate nei territori, ma capaci di superarne i confini.

Fin dalla prima edizione, il festival ha collegato idealmente diverse regioni italiane attraverso musica, letteratura e racconto. La tappa del 2026 conferma questa impostazione e conclude il calendario del Co.Ro. Summer Fest con tre appuntamenti dedicati al rapporto tra persone, luoghi, lingue e memoria.

Il programma

Venerdì 11 settembre, ore 21: Alessandro D’Alessandro e Andrea Satta

Sabato 12 settembre, ore 21: Serena Rispoli Duo con Roberto Stimoli e Paolo Capodacqua

Domenica 13 settembre, ore 21: Passione Italiana e Flo – Floriana Cangiano

Tutte le serate si svolgeranno a Torre Sant’Angelo, a Corigliano-Rossano.