Dopo la festa di San Leone, celebrazioni e momenti di preghiera coinvolgono Bivio Nord, Bivio Sud e la zona del Laghetto

A Saracena settembre rinnova il legame tra fede, territorio e memoria collettiva. Dopo le celebrazioni dedicate al patrono San Leone Vescovo, la comunità torna a riunirsi nei luoghi simbolo della devozione mariana, dal centro abitato alle contrade.

Bivio Nord, Bivio Sud e la zona del Laghetto scandiscono un percorso religioso che attraversa punti diversi del territorio comunale. Celebrazioni e momenti di preghiera coinvolgono residenti e fedeli, mantenendo vive tradizioni tramandate nel tempo.

La celebrazione al Bivio Nord

Al Bivio Nord, la consueta celebrazione eucaristica si è svolta davanti all’edicola votiva che custodisce la statuetta della Madonna. Il piccolo luogo di culto viene curato da anni dagli stessi residenti della zona.

L’appuntamento ha riunito gli abitanti della contrada, confermando la funzione dell’edicola non soltanto come riferimento religioso, ma anche come punto di incontro per la comunità locale.

Al Bivio Sud l’omaggio alla Madonna di Lourdes

Nei prossimi giorni la devozione mariana si sposterà al Bivio Sud, dove sarà rinnovato l’omaggio alla Madonna di Lourdes.

La celebrazione della Santa Messa sarà seguita dalla tradizionale fiaccolata. Un momento di preghiera e raccoglimento che coinvolgerà i fedeli e gli abitanti della contrada in una consuetudine ormai consolidata.

L’attesa per la Madonna di Costantinopoli

Un altro appuntamento interesserà la parte alta del territorio comunale, nella zona verde conosciuta come Laghetto. Qui si trova l’antica chiesetta nella quale è custodita l’effige della Madonna di Costantinopoli.

Il luogo, immerso tra gli alberi e caratterizzato dalla presenza di uno specchio d’acqua naturale, è stato seguito e curato nel tempo dalla comunità. La chiesetta rappresenta uno dei riferimenti spirituali del territorio insieme alle edicole votive del Bivio Nord e del Bivio Sud.

Padre Stefano Mendez guida il percorso religioso

Ad accompagnare la comunità durante le celebrazioni è padre Stefano Mendez, parroco delle parrocchie di San Leone e Santa Maria del Gamio.

Il percorso mariano di settembre crea così un collegamento tra il borgo e le sue contrade. Dopo i giorni dedicati al santo patrono, Saracena continua a ritrovarsi attorno ai propri luoghi di culto, attraverso celebrazioni e gesti di partecipazione condivisa.

Tradizioni che attraversano le generazioni e contribuiscono a custodire il senso di appartenenza della comunità di Saracena, borgo alle porte del Pollino.