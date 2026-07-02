La regione è tra quelle che crescono di più in Italia. In testa Scalea, Badolato Marina e Cosenza

La Calabria conquista sempre più viaggiatori che scelgono un turismo lento, sostenibile e lontano dalle mete più affollate. A dirlo sono i dati diffusi da HomeExchange, la più grande community mondiale dedicata allo scambio casa, che registra per l'estate 2026 un incremento dell'88% degli scambi già pianificati nella regione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un risultato che supera ampiamente la crescita media nazionale (+27%), con oltre 12.900 soggiorni già programmati in tutta Italia attraverso la piattaforma.

Tra le destinazioni calabresi più richieste spicca Scalea, scelta da chi cerca mare cristallino, spiagge e il fascino del centro storico affacciato sulla Riviera dei Cedri. Seguono Badolato Marina, apprezzata per il connubio tra costa e borgo medievale, e Cosenza, che si conferma meta per chi desidera abbinare cultura, patrimonio storico e scoperta dell'entroterra.

Secondo HomeExchange, chi sceglie la Calabria è attratto soprattutto dall'identità dei luoghi, dalla possibilità di vivere esperienze autentiche e da un turismo meno legato ai grandi flussi estivi. Nella classifica nazionale della crescita la regione si colloca al secondo posto, dietro soltanto all'Abruzzo (+105%) e davanti a Umbria (+63%), Puglia (+57%), Sicilia (+45%) e Sardegna (+19%).

Anche la provenienza dei viaggiatori conferma la vocazione internazionale del fenomeno. Il 60% degli utenti che raggiungeranno l'Italia arriva da altri Paesi europei, in particolare da Francia e Spagna, mentre cresce anche il numero degli italiani che scelgono di scambiarsi la casa per trascorrere le vacanze.

Per HomeExchange lo scambio casa non rappresenta soltanto una soluzione per contenere i costi del soggiorno, ma un modello di turismo più sostenibile. Ogni scambio, infatti, favorisce una distribuzione più equilibrata dei visitatori sul territorio e contribuisce a limitare il sovraffollamento delle destinazioni più frequentate.

«L'obiettivo di HomeExchange è continuare a democratizzare la pratica dello scambio casa, valorizzando un modo di viaggiare fondato sulla condivisione, sul ritmo lento e sul ritorno all'essenziale», ha dichiarato il cofondatore Emmanuel Arnaud. «Crediamo che il turismo abbia bisogno di reinventarsi, offrendo un'alternativa più umana e circolare rispetto ai modelli tradizionali.»

I dati confermano così la crescente attrattività della Calabria, sempre più scelta da chi cerca un'esperienza di viaggio autentica, sostenibile e profondamente legata al territorio.