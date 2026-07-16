Potenziate le tratte da e per Napoli Capodichino, Puglia, Basilicata e Sicilia. Confermati anche i collegamenti con Roma, Firenze e Bologna per favorire la mobilità estiva e il turismo

FlixBus rafforza la propria rete di collegamenti da e per la Calabria in vista dell'estate, ampliando l'offerta per agevolare gli spostamenti sia dei residenti sia dei turisti diretti nella regione. Il potenziamento del servizio, spiega la compagnia, punta da un lato a facilitare la mobilità durante la stagione estiva e dall'altro a valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e turistico calabrese, rendendo il territorio ancora più facilmente raggiungibile.

Nuove linee stagionali che connettono la Calabria col resto d’Italia

Una prima novità riguarda l’aumento sulle frequenze delle tratte fra la Calabria e l’aeroporto di Napoli Capodichino, quarto aeroporto italiano per traffico passeggeri, che per tutta la stagione sarà collegato ogni giorno, senza cambi, con ben 14 località di mare, fra cui Sibari, Cariati, Corigliano-Rossano, Cirò Marina e Crotone, oltre che con paesi dell’entroterra come Castrovillari e Mormanno.

Chi atterra nello scalo partenopeo dall’estero potrà così proseguire il suo viaggio in Calabria con facilità, raggiungendo aree a vocazione turistica ma anche luoghi meno battuti, come il Parco del Pollino. Verso il Cosentino e il Crotonese operano più corse anche da Napoli e Salerno, e in generale si consolida la rete dei collegamenti fra la Calabria e altre aree strategiche del Sud Italia.

Si rafforzano le rotte con Puglia e Basilicata

Più servizi anche verso la Puglia. Da snodi importanti come Cosenza, Lamezia Terme e Villa San Giovanni aumentano i collegamenti con Bari e debuttano quelli per Brindisi, Lecce e Gallipoli. Inoltre, vengono inaugurati collegamenti stagionali fra Brindisi, Lecce, Gallipoli e Taranto verso Amendolara, Montegiordano Scalo, Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Tarsia, con la possibilità di veicolare nuovi arrivi sul territorio.

Si rafforzano anche le rotte con la Basilicata, con un incremento dei collegamenti operativi con Matera, Metaponto e Policoro, e quelle con la Sicilia: Messina, Catania, Palermo e Trapani sono raggiungibili ancora più volte da Cosenza, Lamezia Terme, Sibari e Villa San Giovanni; viceversa, chi questa estate vorrà esplorare la Calabria partendo dalla Sicilia potrà scegliere fra ancora più soluzioni di viaggio.

Le tratte esistenti

Restano operative tutte le tratte esistenti fra la Calabria e alcune delle principali città italiane: da Roma, Firenze, Bologna si possono raggiungere Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, ma anche località più piccole come Castrovillari, Gioia Tauro o Rosarno.