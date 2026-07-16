Impatto tra due vetture nel territorio compreso tra Paola e Fuscaldo. Sul posto forze dell'ordine e sanitari del 118. Disagi alla circolazione stradale

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la SS18, nel tratto compreso tra i comuni di Paola e Fuscaldo, in provincia di Cosenza. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due autovetture si sono scontrate violentemente.

Il bilancio provvisorio registra due feriti. Ad avere la peggio è stato un ragazzo, per il quale si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Un secondo ferito, un uomo, è stato invece soccorso sul posto dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato in ambulanza al presidio ospedaliero di Paola.

Sul luogo dell'impatto sono intervenuti i medici del servizio di emergenza, le forze dell’ordine per l'esecuzione dei rilievi planimetrici utili a ricostruire la dinamica, e il personale addetto alla gestione della viabilità. La circolazione sulla strada statale ha registrato rallentamenti e pesanti disagi per consent