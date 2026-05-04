Dall’assegno unico al bonus nido, fino alla Carta cultura giovani e al bonus psicologo: guida alle principali agevolazioni disponibili e alle modalità di richiesta

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Con l’apertura della stagione fiscale e la presentazione dell’Isee aggiornata, si riattiva anche il sistema dei bonus destinati alle famiglie e ai cittadini con redditi medio-bassi. Nel 2026, la soglia dei 35mila euro rappresenta uno spartiacque rilevante: è in questa fascia che si concentra il maggior numero di agevolazioni, anche se ogni misura mantiene requisiti e modalità differenti.

Assegno unico universale

È il principale sostegno per le famiglie con figli a carico. Spetta per ogni figlio minorenne e, a determinate condizioni, fino ai 21 anni. L’importo varia in base all’Isee: si va da circa 58 euro fino a oltre 220 euro al mese per figlio nelle fasce più basse. Non ci sono limiti di età per i figli con disabilità.

Come richiederlo:

La domanda si presenta online sul sito INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS. Va aggiornata ogni anno con l’Isee per ottenere l’importo corretto.

Bonus nuovi nati

Prevede un contributo una tantum da 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2026. È destinato alle famiglie con Isee fino a 40mila euro.

Come richiederlo:

La domanda va presentata sul portale INPS entro 120 giorni dalla nascita o dall’adozione. Per i nati a inizio anno, c’è una scadenza specifica fissata ad agosto.

Bonus nido

Copre in parte o totalmente le spese per l’asilo nido, pubblico o privato. L’importo varia: fino a 3.600 euro annui per Isee più bassi, con rate mensili. Per i bambini nati prima del 2024 l’importo cambia in base a tre fasce di reddito.

Come richiederlo:

Anche in questo caso si fa domanda tramite INPS, allegando le ricevute delle rette pagate.

Bonus libri scolastici

È destinato alle famiglie con figli iscritti alle scuole superiori e con Isee sotto i 30mila euro. Serve per acquistare libri di testo e materiali didattici.

Come richiederlo:

La gestione è affidata a Regioni e Comuni. Bisogna consultare il sito del proprio Comune o della scuola per conoscere modalità e scadenze.

Carta della cultura giovani

È un voucher da 500 euro per i diciottenni (nel 2026 riguarda i nati nel 2007) con Isee fino a 35mila euro. Può essere utilizzato per libri, spettacoli, musica, musei e corsi.

Come richiederla:

La richiesta si fa online sul sito del Ministero della Cultura entro il 30 giugno, accedendo con SPID.

Bonus psicologo

Contributo per sostenere le spese di psicoterapia. L’importo varia: fino a 1.500 euro per Isee più bassi, 1.000 o 500 euro per le fasce successive, fino a 50mila euro.

Come richiederlo:

La domanda va presentata sul sito INPS quando viene aperta la finestra annuale. È necessario indicare il professionista e utilizzare il bonus tramite codice assegnato.