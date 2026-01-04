L’Istituto rinnova il portale dedicato alle prestazioni occasionali e al Libretto Famiglia per semplificare registrazione, gestione, pagamenti e controlli

A partire da gennaio 2026 entra in funzione il nuovo Portale delle prestazioni di lavoro occasionale dell’INPS, con una piattaforma completamente rinnovata dedicata a chi svolge attività occasionali e a chi gestisce rapporti tramite Libretto Famiglia o Contratto di prestazione occasionale. L’obiettivo dichiarato è rendere più semplice, intuitiva e trasparente la gestione delle prestazioni, dei compensi e degli adempimenti previdenziali collegati.

Cos’è il nuovo portale INPS per il lavoro occasionale

Il nuovo servizio, reso operativo grazie al Messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025, introduce una interfaccia aggiornata all’interno della piattaforma Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto Famiglia dell’INPS. Ogni utente potrà registrarsi preventivamente come prestatore o come intermediario, con strumenti dedicati per:

gestire le prestazioni comunicate dagli utilizzatori;

consultare lo stato dei pagamenti e la cronologia delle prestazioni;

visualizzare il prospetto annuale dei compensi e delle riscossioni.

La registrazione è obbligatoria per chi intende svolgere prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia o Contratto di prestazione occasionale: il prestatore deve inserire i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro e alla corresponsione del compenso, mentre gli intermediari (come consulenti del lavoro o patronati) potranno operare per conto dei propri assistiti.

A chi si rivolge il lavoro occasionale

Le prestazioni occasionali sono rapporti di lavoro saltuari e non continuativi, utilizzabili in diversi settori (come piccoli lavori domestici, assistenza familiare o insegnamento privato accessorio) senza richiedere partita IVA e con limiti e condizioni specifici previsti dalla normativa vigente.

In generale: le prestazioni devono essere non abituali e svolte in modo sporadico; il compenso ricevuto dal prestatore dentro l’anno civile può rimanere sotto soglie prefissate senza scattare obblighi contributivi aggiuntivi; oltre talune soglie di reddito, si applicano obblighi previdenziali, come l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Obblighi e adempimenti

Chi utilizza prestazioni occasionali deve:

registrarsi sul nuovo portale INPS prima di iniziare la prestazione;

fornire i dati per la gestione amministrativa, contributiva e dei pagamenti;

rispettare i limiti economici annuali e normativi previsti dalla legge.

La piattaforma aggiornata permette di tenere sotto controllo in modo diretto tutte le comunicazioni, i pagamenti e la produttività delle prestazioni occasionali, rendendo più semplice anche la gestione da parte di intermediari professionali.