Poste Italiane avvia i pagamenti dall’inizio del mese: accrediti su libretti e carte, polizza antifurto gratuita e consigli utili per evitare file
Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di settembre saranno pagate a partire da lunedì 1° in tutti gli uffici postali della provincia di Cosenza. Lo stesso giorno partiranno anche gli accrediti per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution.
I pensionati che hanno scelto l’accredito potranno prelevare il contante direttamente dagli ATM Postamat presenti sul territorio, evitando così di recarsi allo sportello.
Chi è titolare di una Carta di Debito associata a conti o libretti, oppure di una Postepay Evolution, potrà inoltre usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che copre fino a 700 euro l’anno in caso di furto del contante avvenuto entro due ore dal prelievo, sia agli sportelli postali che agli sportelli automatici.
Per limitare i tempi di attesa, Poste consiglia di evitare i primi giorni del mese e di preferire le ore di tarda mattinata o del pomeriggio, quando gli sportelli sono meno affollati.
Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito ufficiale www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.