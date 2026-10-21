Il contributo è destinato ai residenti nei Comuni dell’Ambito sociale di Cariati. Domande via Pec o all’Ufficio protocollo entro il 13 novembre

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Un contributo mensile fino a mille euro per sostenere le persone con disabilità gravissima e le famiglie che garantiscono loro assistenza quotidiana. Il Comune di Pietrapaola informa i cittadini della pubblicazione dell’avviso per l’Assegno di Cura e Autonomia relativo al 2026.

Le domande dovranno essere presentate entro il 13 novembre 2026. La misura rientra nelle attività dell’Ambito territoriale sociale numero 2, del quale Cariati è Comune capofila e al quale appartiene anche Pietrapaola.

Le risorse provengono dal Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2022.

Gli importi previsti

L’avviso stabilisce due differenti livelli di sostegno economico. L’assegno può raggiungere i mille euro mensili per le persone in condizioni di dipendenza vitale, che necessitano di assistenza continuativa e monitoraggio sociosanitario nell’arco delle 24 ore.

Per le altre persone riconosciute in condizione di disabilità gravissima il contributo può arrivare fino a 600 euro al mese.

Gli importi effettivi, la durata dell’erogazione e i criteri utilizzati per la formazione degli elenchi dovranno essere verificati consultando l’avviso integrale pubblicato dall’Ambito territoriale.

Chi può presentare la domanda

Il sostegno è rivolto ai residenti di Pietrapaola e degli altri Comuni appartenenti all’Ambito territoriale sociale numero 2 di Cariati.

Tra i requisiti indicati figurano il riconoscimento dell’invalidità civile, la certificazione della condizione di disabilità grave e il rispetto della soglia prevista per l’Isee sociosanitario.

La presenza dei requisiti sarà valutata dagli uffici competenti sulla base della documentazione allegata alla domanda. L’avviso distingue inoltre tra persone già beneficiarie della misura e nuovi richiedenti, prevedendo una modulistica specifica per ciascuna categoria.

Come inviare l’istanza

La domanda può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it.

Nell’oggetto della Pec deve essere inserita la dicitura: “Avviso disabilità gravissime FNA 2022”.

In alternativa, la documentazione può essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo del proprio Comune di residenza, purché appartenente all’Ambito territoriale sociale numero 2.

Il termine è fissato al 13 novembre 2026. L’Amministrazione comunale invita gli interessati a non attendere gli ultimi giorni, in modo da avere il tempo necessario per verificare la completezza della documentazione.

Dove trovare avviso e modulistica

L’avviso pubblico integrale e i modelli da utilizzare sono disponibili sul sito istituzionale e negli uffici comunali.

Il Comune di Pietrapaola invita le persone interessate e le loro famiglie a rivolgersi agli uffici competenti per ricevere chiarimenti sui requisiti, individuare il modulo corretto e ottenere assistenza nella compilazione della domanda.