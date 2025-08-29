Primark aprirà ufficialmente le porte del suo tanto atteso punto vendita situato all’interno del centro commerciale ‘Metropolis’ a Rende, Cosenza, mercoledì 10 settembre alle ore 9:00. Questo sarà il primo negozio del retailer nella regione Calabria e il 19° in Italia - in continuità con l’ambizioso piano di espansione di Primark nel Belpaese - creando 100 nuovi posti di lavoro nella comunità locale.

Con una superficie commerciale di 3.300 metri quadrati su un unico livello, questo nuovo negozio offrirà la fantastica esperienza in-store per cui Primark è conosciuta e amata in Italia. I clienti Primark che visiteranno il punto vendita all’interno del centro commerciale ‘Metropolis’ potranno così acquistare le ultime tendenze moda donna, uomo e bambino, prodotti in licenza molto ricercati, nonché prodotti di uso quotidiano nei reparti beauty, lifestyle e home. Oltre due terzi (66%) dei capi d’abbigliamento Primark sono realizzati con materiali sostenibili o riciclati, in linea con l’impegno dell’azienda a rendere la moda più sostenibile accessibile a tutti.

Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italia, ha dichiarato: “L’apertura del nostro nuovo store di Cosenza Metropolis è una testimonianza del continuo investimento di Primark in Italia e del nostro impegno a lungo termine nel portare moda di qualità a prezzi accessibili a sempre più clienti in tutto il Paese. Questa nuova apertura – il nostro primo punto vendita nella regione Calabria – rappresenta un altro entusiasmante passo nel nostro percorso di crescita, e siamo entusiasti di accogliere clienti da vicino e da lontano per far vivere loro l’esperienza dei prodotti Primark che già conoscono e amano. È anche un momento di grande orgoglio per il nostro team, che ha lavorato instancabilmente per garantire che il nuovo store offra un’esperienza di shopping eccellente. Dai capi essenziali di tutti i giorni alle proposte più alla moda per l’estate, da Primark Cosenza Metropolis c’è davvero qualcosa per tutti.”

Luca Maganuco, Senior Managing Director di Multi Italy, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Primark all’interno del centro commerciale Metropolis. L’apertura di un tenant di caratura internazionale come Primark rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento della tenancy mix del centro, consolidandone il posizionamento come polo attrattivo di riferimento per l’intera area calabrese. L’ingresso di un anchor tenant di questa rilevanza contribuirà in modo sostanziale all’incremento del footfall e alla valorizzazione complessiva dell’asset.”

L’apertura di Primark ‘Metropolis’ rappresenta un altro importante traguardo nell’ambizioso percorso di espansione che il retailer sta portando avanti in Italia. Questo annuncio fa, infatti, parte del più ampio investimento da 50 milioni di euro annunciato a novembre 2023, che prevedeva l’apertura di nuovi store a Torino, Livorno e Salerno lo scorso anno.

In aggiunta, Primark ha recentemente annunciato un ulteriore investimento di 40 milioni di euro per l’apertura di altri cinque store nel Paese, che saranno situati a Biella (centro commerciale Gli Orsi), Perugia (centro commerciale Collestrada), Napoli (centri commerciali Grande Sud e La Cartiera) e Roma.

Questo annuncio è in linea con l’ambiziosa strategia di espansione internazionale del retailer, sia in nuovi mercati che in quelli esistenti. Attualmente Primark conta 464 store in 17 mercati e continua il suo percorso di crescita.