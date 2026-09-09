Assicurare un veicolo a quattro ruote in Calabria è costato mediamente 633,28 euro ad agosto 2026. Il premio risulta in diminuzione dell’8,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I dati emergono dall’Osservatorio Rc auto di Facile.it e Assicurazione.it. La tariffa media regionale supera di 10,03 euro quella italiana, attestata a 623,25 euro.

Crotone è la provincia più cara

Crotone presenta il premio medio più elevato della Calabria: 727,91 euro. Nonostante una diminuzione del 12,9% su base annua, il costo resta superiore di quasi 95 euro rispetto alla media regionale.

Al secondo posto si colloca Vibo Valentia, con un premio medio pari a 660,78 euro e una riduzione del 7,4%.

Segue Reggio Calabria, dove per assicurare un veicolo sono stati necessari mediamente 645,55 euro, l’8,2% in meno rispetto ad agosto 2025.

A Cosenza il premio medio più basso

Catanzaro registra una tariffa media di 603,48 euro, in calo del 5,2% su base annua.

Cosenza chiude la graduatoria regionale con il premio meno elevato: 588,61 euro. Nella provincia cosentina le tariffe sono diminuite dell’11,7% rispetto allo stesso mese del 2025.

La differenza tra Crotone e Cosenza, rispettivamente la provincia più cara e quella meno costosa, ammonta a 139,30 euro.

Ghizzoni: «Presto per indicare la tendenza»

Il calo delle tariffe non riguarda soltanto la Calabria. Secondo Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it, la diminuzione è stata rilevata in gran parte del Paese.

«Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane», spiega Ghizzoni. «Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi».