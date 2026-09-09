Il team dell’Università della Calabria chiude una stagione da protagonista dopo le gare in Croazia e a Varano de’ Melegari. Arrivano la vittoria nella categoria elettrica, il primo posto assoluto nella Business Plan Presentation e il primo Endurance completato con una vettura elettrica

Un’estate di successi. Dopo aver preso parte in Croazia alla Formula Student Alpe Adria, Unical Reparto Corse ha chiuso a Varano de’ Melegari la Formula Sae Italy 2026, archiviando una stagione di competizioni di alto livello. In particolare, nella Formula Sae – la manifestazione che ogni anno riunisce i principali team universitari impegnati nella progettazione e realizzazione di vetture da competizione – il team calabrese è stato protagonista di una performance di rilievo, imponendosi nella categoria elettrica e nell’Absolute Overall nella Business Plan Presentation.

A questo significativo traguardo si sono affiancate le buone prestazioni ottenute nelle prove dinamiche e, soprattutto, il completamento per la prima volta nella storia del reparto dell’Endurance con una vettura elettrica. Si tratta della prova più lunga e complessa dell’intera manifestazione, strutturata per mettere a dura prova l’affidabilità, le prestazioni e la preparazione tecnica complessiva dei ragazzi.

Un riconoscimento di grande valore è giunto anche dagli stessi partecipanti alla competizione, che hanno assegnato al team calabrese il premio Most Friendly Team, a testimonianza dello spirito di collaborazione, condivisione e confronto che ha contraddistinto la presenza dell’Ateneo durante tutta la manifestazione.

La Formula SAE Italy 2026 si chiude dunque con un bilancio positivo per Unical Reparto Corse, grazie ai risultati ottenuti nelle competizioni e al percorso di crescita tecnica e organizzativa della squadra.

Un’esperienza che conferma il valore del lavoro svolto dagli studenti e il contributo dell’Università della Calabria alla loro formazione attraverso un’attività che integra progettazione, competenze tecniche e lavoro di squadra.