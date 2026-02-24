La Regione Calabria ha approvato la graduatoria provvisoria degli esperti selezionati per il progetto CapacitAzione, iniziativa finanziata con fondi europei FESR e FSE+ destinata al rafforzamento della capacità amministrativa.

Il decreto dirigenziale, pubblicato il 17 febbraio 2026, riguarda l’avviso pubblico lanciato dal Dipartimento Salute e Welfare per individuare professionisti da affiancare alla pubblica amministrazione attraverso attività di formazione e supporto operativo.

Il progetto CapacitAzione

L’iniziativa rientra nel Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 e punta a migliorare l’efficienza della macchina amministrativa, in particolare nei settori sociosanitari e dei servizi alla persona. L’obiettivo è rafforzare competenze e strumenti dei soggetti coinvolti nella gestione dei fondi europei, facilitandone utilizzo e attuazione.

Il progetto dispone di una dotazione finanziaria complessiva superiore ai 4 milioni di euro, con risorse destinate a sostenere percorsi di affiancamento tecnico e formazione “on the job”.

Graduatoria provvisoria e prossimi passaggi

La graduatoria approvata è ancora provvisoria e comprende vincitori, idonei non vincitori e candidati esclusi, distinti per profilo professionale. Gli interessati potranno esercitare il diritto di accesso agli atti entro 15 giorni dalla pubblicazione e presentare eventuali richieste di riesame nei successivi cinque giorni.

In assenza di ricorsi, la Regione procederà con un successivo decreto all’approvazione della graduatoria definitiva e all’avvio operativo del progetto.