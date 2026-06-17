L'amministrazione comunale apre una manifestazione d'interesse rivolta alle guide abilitate. Le candidature potranno essere presentate in qualsiasi momento tramite Pec
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Il Comune di Rende avvia una manifestazione d'interesse per la costituzione di una short list di guide turistiche da cui attingere in occasione di eventuali incarichi legati ad attività di promozione e valorizzazione del territorio.
L'iniziativa, attiva a partire dal 17 giugno 2026, è rivolta ai professionisti abilitati all'esercizio della professione di guida turistica, in possesso di tesserino rilasciato o riconosciuto dalla Regione Calabria e di partita Iva attiva.
L'amministrazione comunale specifica che, oltre ai requisiti obbligatori, saranno considerati titoli preferenziali la conoscenza approfondita del patrimonio storico, archeologico, ambientale, paesaggistico e culturale di Rende, la conoscenza certificata della lingua inglese o di ulteriori lingue straniere, l'esperienza professionale maturata presso enti pubblici o soggetti privati e le competenze specialistiche in ambiti come archeologia, storia locale e turismo scolastico.
Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite Pec all'indirizzo protocollo.rende@pec.it, indicando nell'oggetto la dicitura «Avviso pubblico short list guide turistiche».
Alla domanda dovranno essere allegati la scansione del tesserino professionale, una copia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità, un'autocertificazione relativa all'assenza di condanne penali, alla regolarità fiscale e contributiva e all'assenza di conflitti di interesse con il Comune, il curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e l'eventuale documentazione attestante i titoli preferenziali dichiarati.
Particolarità dell'avviso è l'assenza di una scadenza temporale. Le candidature potranno infatti essere presentate in qualsiasi momento e l'elenco verrà aggiornato periodicamente dall'ente.
Gli incarichi saranno conferiti esclusivamente in presenza di esigenze operative concrete e secondo criteri ispirati ai principi di rotazione, pari opportunità, trasparenza e non discriminazione.
Per quanto riguarda i compensi, il Comune ha fissato una remunerazione di 150 euro per la mezza giornata di attività, fino a quattro ore, e di 250 euro per la giornata intera, oltre le quattro ore di servizio. Gli importi si intendono comprensivi degli oneri fiscali a carico del professionista.
Ulteriori informazioni possono essere richieste attraverso l'indirizzo Pec dell'ente.