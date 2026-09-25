L’iniziativa punta a mettere in relazione università, sistema produttivo, professionisti e istituzioni. Due tavoli di lavoro saranno dedicati rispettivamente alle imprese e alla PA

Mettere in dialogo ricerca scientifica, imprese e Pubblica Amministrazione per trasformare conoscenze e competenze in strumenti utili al territorio. È l’obiettivo della Giornata di Studio “La ricerca va dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione”, in programma il 9 ottobre alle 9 alla Camera di Commercio di Cosenza.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università della Calabria e il DiSCAG e nasce con l’intento di rafforzare il rapporto tra mondo accademico, sistema produttivo e istituzioni.

Due tavoli di lavoro

La giornata sarà articolata in un momento comune e in due tavoli di confronto distinti. Il primo sarà dedicato al mondo delle imprese, delle associazioni di categoria e dei professionisti. Il secondo coinvolgerà invece le Pubbliche Amministrazioni.

L’obiettivo è far emergere fabbisogni, esperienze, buone pratiche e possibili ambiti nei quali la ricerca possa offrire soluzioni applicabili.

Innovazione, competitività e sostenibilità

Per il sistema imprenditoriale, il confronto si concentrerà soprattutto su innovazione, competitività, sostenibilità ambientale e valorizzazione dell’attività d’impresa.

Per la Pubblica Amministrazione, invece, l’attenzione sarà rivolta anche ai temi dell’efficienza amministrativa e della sostenibilità.

La logica è quella di superare la distanza tra ricerca e applicazione concreta, mettendo in relazione chi produce conoscenza scientifica con chi opera quotidianamente nel tessuto economico e istituzionale.

Spazio anche a dottorandi e ricercatori

Nel corso della giornata saranno inoltre presentati contributi scientifici di dottorandi e dottori di ricerca.

L’intento è avvicinare ulteriormente il patrimonio di conoscenze prodotto dall’Università alle esigenze del territorio e favorire la nascita di collaborazioni tra mondo accademico, imprese e istituzioni.

L’appuntamento del 9 ottobre si propone quindi come un momento di confronto operativo, pensato non soltanto per discutere problemi e prospettive, ma anche per individuare possibili percorsi comuni e nuove applicazioni della ricerca.