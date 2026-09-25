La fortuna passa dal Cosentino. Nel concorso di giovedì 24 settembre 2026, Lotto e 10eLotto hanno distribuito premi importanti tra Castrovillari e Acri, per un totale di 40mila euro.

La vincita più alta è stata centrata a Castrovillari, in un esercizio di viale Enrico Fermi, dove un giocatore ha portato a casa 25mila euro al Lotto grazie a una combinazione composta da tre ambi e un terno.

Il concorso del Lotto ha distribuito complessivamente 17,9 milioni di euro in tutta Italia, portando a 903,2 milioni il totale dei premi assegnati dall’inizio del 2026.

Ad Acri 15mila euro al 10eLotto

Un’altra vincita è arrivata ad Acri, dove in via Aldo Moro è stato centrato un 7 Doppio Oro al 10eLotto da 15mila euro.

Nel resto della Calabria si segnala anche Sant’Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, dove un 9 ha fruttato 20mila euro.

Il totale delle vincite calabresi al 10eLotto nel concorso del 24 settembre ammonta quindi a 35mila euro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,75 milioni di euro in premi in tutta Italia, per un totale di 2,88 miliardi dall’inizio dell’anno.