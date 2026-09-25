L’acqua ha trascinato materiale sulla carreggiata, con alcune auto nelle immediate vicinanze. Da verificare l’entità dei danni e le ripercussioni sulla viabilità

Il maltempo colpisce il Cosentino e a Paola si registra l’esondazione del torrente Scirocco. Acqua fangosa e detriti hanno raggiunto la strada, interessando la carreggiata e creando una situazione di criticità nella zona. Alcune automobili si trovavano nelle immediate vicinanze del punto interessato dall’esondazione.

Al momento resta da accertare l’entità dei danni e l’impatto sui collegamenti e sulla viabilità locale. L’episodio si inserisce in una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse sul territorio provinciale, con piogge insistenti soprattutto lungo il versante tirrenico ma anche nell’area urbana e nell’hinterland di Cosenza.

Per oggi è in vigore in Calabria un’allerta gialla per criticità idrogeologica e idraulica connessa ai temporali. Il sistema regionale di allertamento è quello attraverso cui la Protezione civile monitora il rischio meteo, idrogeologico e idraulico e dirama le comunicazioni agli enti territoriali competenti. protezionecivilecalabria.it

A Paola l’attenzione resta quindi concentrata sul torrente Scirocco e sull’evoluzione delle precipitazioni nelle prossime ore, mentre si attendono verifiche più precise sui danni provocati dall’esondazione.