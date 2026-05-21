Una mobilitazione nazionale su due temi considerati sempre più centrali nel dibattito sociale italiano: sanità pubblica e tutela del lavoro. Sinistra Italiana, attraverso la federazione provinciale di Cosenza, annuncia il proprio sostegno alla campagna promossa dalla CGIL per la raccolta firme su due proposte di legge di iniziativa popolare dedicate al diritto alla salute e alla regolamentazione degli appalti nel mondo del lavoro.

Le firme possono essere raccolte sia presso le Camere del Lavoro e i banchetti organizzati nelle piazze italiane, sia online attraverso identità digitale Spid o Carta d’identità elettronica.

Secondo Sinistra Italiana, nella provincia di Cosenza il tema della sicurezza sul lavoro assume un’urgenza ancora maggiore alla luce dei dati relativi a infortuni e morti sul lavoro.

“Serve un intervento legislativo appropriato che sappia mettere ordine al sistema degli appalti in materia di lavoro, incrementando sicurezza, tracciabilità nei processi di gestione e soprattutto responsabilizzazione”, si legge nella nota diffusa dal partito.

Nel documento viene sottolineato come “troppe siano le morti di lavoro e sul lavoro”, con particolare riferimento alle condizioni dei lavoratori nel territorio cosentino.

Ampio spazio anche alla questione sanitaria. Sinistra Italiana ribadisce il proprio sostegno alla sanità pubblica criticando quella che definisce una progressiva apertura alla gestione privata dei nuovi presidi ospedalieri.

“A fronte di concessioni milionarie e opere pubbliche come i nuovi nosocomi che verranno infiocchettati e regalati alla gestione privata — afferma il partito — occorre difendere il sistema sanitario pubblico”.

Per la federazione cosentina resta fondamentale il rafforzamento della medicina territoriale attraverso case della salute e presidi sanitari di prossimità capaci di alleggerire ospedali e reparti e garantire percorsi terapeutici più sostenibili per pazienti e famiglie.

Nella nota viene richiamata anche l’esperienza della pandemia da Coronavirus, che secondo Sinistra Italiana avrebbe evidenziato fragilità e criticità ancora oggi non superate nella gestione della sanità regionale e nazionale.

Da qui l’invito alla partecipazione democratica attraverso la sottoscrizione delle proposte di legge popolari: “Sostenere queste iniziative — conclude il partito — significa affrontare temi cruciali per il Paese senza ricorrere a passerelle o scorciatoie politiche”.