Il Movimento Donne e Diritti, a cui sono state ricusate le 4 liste, ha dato il suo pubblico endorsement al candidato del Comitato 18 gennaio

Si è svolta, nella giornata di oggi, una conferenza stampa congiunta promossa dal Comitato 18 Gennaio e dall’associazione Donne e Diritti e alla presenza del candidato a sindaco Giuseppe Belcastro e di una nutrita delegazione dell’Associazione “Donne e Diritti”, guidata dalla presidente Stefania Fratto.

Nel corso dell’incontro è emersa una forte convergenza sui principali temi programmatici che riguardano il futuro di San Giovanni in Fiore: tutela dei diritti, attenzione alle fragilità sociali, valorizzazione del ruolo delle donne nella vita pubblica, sanità territoriale, sostegno alle famiglie, politiche giovanili e costruzione di una comunità più inclusiva, solidale e vicina ai bisogni reali delle persone.

L’Associazione “Donne e Diritti”, in piena autonomia e libertà, ha quindi comunicato la decisione di sostenere la candidatura a sindaco di Giuseppe Belcastro, riconoscendo nella sua proposta amministrativa un progetto serio, credibile e coerente con i valori e gli obiettivi portati avanti negli anni dall’associazione.

Si tratta di una scelta fondata esclusivamente sulla condivisione di idee, programmi e visione della città, lontana da logiche di potere, spartizioni o accordi personalistici.

“Non un accordo di potere - è stato ribadito nel corso della conferenza stampa - ma un accordo di programma, costruito attorno ai problemi concreti della città e alla volontà comune di contribuire alla crescita civile e sociale di San Giovanni in Fiore”.

Il Comitato 18 Gennaio ha espresso soddisfazione per una convergenza che rafforza ulteriormente un percorso politico e civico aperto al contributo delle migliori energie della comunità, fondato sul dialogo, sulla partecipazione e sulla centralità dei temi sociali e dei diritti.

San Giovanni in Fiore deve essere liberata da logiche di arroganza, di gestione privatistica e spregiudicata del potere; ha bisogno di unità, responsabilità e contenuti concreti. Ed è su questa strada che continueremo a lavorare fino all’ultimo giorno di questa campagna elettorale e oltre.