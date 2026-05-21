L’alta pressione inizia gradualmente a rafforzarsi sul Mediterraneo riportando condizioni più stabili e un generale aumento delle temperature anche sulla Calabria. Il clima, però, resterà ancora caratterizzato da una certa variabilità atmosferica almeno per tutta la settimana.

Secondo le previsioni, all’interno dell’area anticiclonica continueranno infatti a infiltrarsi correnti più fresche provenienti dai Balcani lungo il bordo orientale dell’alta pressione. Una situazione che manterrà condizioni instabili soprattutto nelle ore pomeridiane.

Le zone maggiormente interessate saranno le aree interne e montuose della regione, in particolare Sila, Pollino, Serre Calabresi e Aspromonte, dove nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi nubi più compatte e locali temporali.

Non si escludono sconfinamenti delle celle temporalesche anche verso alcune aree costiere, soprattutto nelle fasi finali della giornata.

Sul fronte termico è atteso invece un graduale aumento delle temperature, con valori massimi che tenderanno a riportarsi sulle medie tipiche del periodo. In molte località il termometro supererà i 20-22 gradi, con clima più mite sia lungo le coste che nelle principali aree urbane della regione.

Il quadro generale sarà dunque quello di una primavera ormai avviata verso condizioni più calde, ma ancora accompagnata da episodi di instabilità legati ai contrasti tra aria mite e infiltrazioni fresche in quota.