World Winery Map censisce in Calabria 141 cantine e 159 vigneti. Altitudine media di 442 metri e temperature nel periodo vegetativo sensibilmente superiori rispetto alla celebre regione francese
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I vigneti calabresi risultano mediamente 3,5 °C più caldi rispetto a quelli della Champagne durante il periodo vegetativo della vite. È uno dei dati che emergono da World Winery Map, la nuova mappa interattiva mondiale dedicata al vino e al terroir.
La piattaforma censisce in Calabria 141 cantine e 159 vigneti, collocati a un’altitudine media di 442 metri.
Il progetto punta a costruire una fotografia dettagliata delle principali aree vitivinicole mondiali, mettendo insieme informazioni territoriali, climatiche e agronomiche.
Oltre 4,3 milioni di vigneti censiti
Nel complesso World Winery Map dichiara di mappare 4.303.693 vigneti e 104.330 cantine in 90 Paesi.
Per ogni vigneto vengono messi a disposizione dati su altitudine, pendenza, esposizione, radiazione solare, composizione del suolo e temperature medie nella fase vegetativa della vite.
Tra i parametri utilizzati figurano anche l’indice di Huglin e l’indice di Winkler, strumenti impiegati in viticoltura per descrivere le condizioni climatiche e termiche delle aree di produzione.
Dati da 38 fonti
Secondo quanto spiegato dal fondatore Matija Gavrilović, i dati sui vigneti vengono raccolti da 38 fonti indipendenti, 22 delle quali costituite da registri statali ufficiali.
«Per ogni particella abbiamo estratto le coordinate esatte e calcolato altitudine, pendenza ed esposizione utilizzando il modello del terreno Copernicus GLO-30», spiega Gavrilović.
Per le particelle più estese vengono utilizzati fino a 16 punti di controllo, con l’obiettivo di restituire valori più precisi su altitudine e caratteristiche del terreno.
Dalla Calabria alla Champagne
Il confronto tra Calabria e Champagne serve a mostrare quanto possano cambiare le condizioni di coltivazione della vite tra regioni diverse.
Secondo World Winery Map, durante il periodo vegetativo i vigneti calabresi registrano temperature medie superiori di 3,5 °C rispetto a quelli della regione francese. Un dato che non esprime di per sé una valutazione qualitativa, ma fotografa una differenza climatica significativa tra due territori vitivinicoli molto diversi per latitudine, altitudine ed esposizione.
Quasi 100 mila aree vitivinicole identificate
La piattaforma traccia inoltre 98.719 confini specifici di aree vitivinicole, comprendendo macroregioni, sottozone, denominazioni e singoli cru.
Nel database figurano 2.815 regioni vitivinicole, sottozone e denominazioni ufficiali, insieme a oltre 95 mila vigneti identificati con un nome proprio.
Uno strumento anche per l’enoturismo
World Winery Map non è pensata soltanto per tecnici e professionisti del settore.
La piattaforma integra anche funzioni rivolte agli enoturisti, con geolocalizzazione delle cantine, indicazioni stradali e informazioni sulle modalità di visita. I produttori calabresi possono inoltre rivendicare gratuitamente il profilo della propria azienda, aggiornando orari, visite, particelle vitate e vitigni impiantati.
L’obiettivo dichiarato è rendere la mappa progressivamente più accurata attraverso il contributo diretto dei produttori e degli enti territoriali.